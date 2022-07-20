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Белорус вывесил из окна флаг, чтобы задержали его жену. Но сам оказался под арестом

Милиция в Кобрине на западе Беларуси задержала местного жителя за то, что он вывесил из окна своей квартиры бело-красно-белый флаг, который используется белорусской оппозицией. На него составили протокол за "несанкционированный митинг". Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

В суде задержанный рассказал, что поругался с женой, и вывесил флаг, чтобы её привлекли к административной ответственности. Вместо этого он был арестован на 10 суток.

  • Бело-красно-белый флаг использовался Белорусской народной республикой и был государственным флагом Беларуси в начале 1990-х. От него отказались на референдуме в 1995 году. Оппозиция считает, что голосование было незаконным.
  • В январе 2021 года Генпрокуратура страны заявила, что готовит пакет документов для признания флага экстремистским. Этого пока сделано не было.

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