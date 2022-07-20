Милиция в Кобрине на западе Беларуси задержала местного жителя за то, что он вывесил из окна своей квартиры бело-красно-белый флаг, который используется белорусской оппозицией. На него составили протокол за "несанкционированный митинг". Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

В суде задержанный рассказал, что поругался с женой, и вывесил флаг, чтобы её привлекли к административной ответственности. Вместо этого он был арестован на 10 суток.