Европол раскрыл тайную сеть по переброске мигрантов из Беларуси в ЕС

Европейское международное полицейское агентство (Европол) раскрыло преступную сеть, которая занималась тайной переправкой мигрантов с Ближнего Востока в страны Европы через белорусскую территорию. По делу арестованы одиннадцать человек, проживавших в Германии, Великобритании и Польше. По данным Европола, им удалось нелегально ввезти в Евросоюз 622 человека, каждый из которых платил за "услуги" от 10 000 до 13 000 евро.

Как заявляет следствие, большинство мигрантов были из Ирака. Первым перевалочным пунктом на их пути была Турция. Оттуда они на самолетах прилетали в Москву под видом туристов. Из Москвы их доставляли в Минск или Гродно, а потом через Польшу или Литву - в Германию. В агентстве подчеркивают, что транспортировка мигрантов часто производилась в условиях, опасных для здоровья и жизни.

Расследование вели совместно полицейские Великобритании, Германии, Польши, Литвы и Эстонии. Им удалось установить 99 эпизодов нелегального трафика мигрантов. Доход группы от них может составлять около семи миллионов евро.