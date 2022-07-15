Европол раскрыл тайную сеть по переброске мигрантов из Беларуси в ЕС

Европейское международное полицейское агентство (Европол) раскрыло преступную сеть, которая занималась тайной переправкой мигрантов с Ближнего Востока в страны Европы через белорусскую территорию. По делу арестованы одиннадцать человек, проживавших в Германии, Великобритании и Польше. По данным Европола, им удалось нелегально ввезти в Евросоюз 622 человека, каждый из которых платил за "услуги" от 10 000 до 13 000 евро.
Как заявляет следствие, большинство мигрантов были из Ирака. Первым перевалочным пунктом на их пути была Турция. Оттуда они на самолетах прилетали в Москву под видом туристов. Из Москвы их доставляли в Минск или Гродно, а потом через Польшу или Литву - в Германию. В агентстве подчеркивают, что транспортировка мигрантов часто производилась в условиях, опасных для здоровья и жизни.
Расследование вели совместно полицейские Великобритании, Германии, Польши, Литвы и Эстонии. Им удалось установить 99 эпизодов нелегального трафика мигрантов. Доход группы от них может составлять около семи миллионов евро.
- Кризис с притоком мигрантов на белорусско-польскую границу начался весной 2021 года, когда в Беларусь по туристическим визам начали массово прилетать граждане ближневосточных стран, включая Ирак, Сирию и Афганистан.
- Через границу Беларуси с Польшей мигранты пытались попасть в страны Европейского Союза. К концу лета число только задержанных нелегальных мигрантов превысило пять тысяч.
- Польша и Литва отказывались пропускать мигрантов на свою территорию. На границе возникали многочисленные стычки с пограничниками, были случаи применения пограничными войсками оружия.
- Польша, Литва и другие страны ЕС обвинили Беларусь в использовании иностранцев как "гибридного оружия" против Европы.
- Александр Лукашенко не принял эти обвинения и сам обвинил Литву и Польшу в провокациях на границе как мести за то, что Западу не удалось провести летом 2021 года в Беларуси "цветную революцию".
- К зиме кризис был разрешен. Власти Ирака содействовали депортации своих граждан на родину.
- Граничащие с Беларусью страны усилили охрану своих границ и построили на них защитные укрепления, но сотни мигрантов по-прежнему остаются в лагерях Польши и Литвы в ожидании статуса беженца. Международные правозащитные организации в своих докладах сообщают о многочисленных нарушениях прав человека как во время миграционного кризиса, так и в сегодняшних лагерях.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.