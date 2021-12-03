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Суд в Беларуси признал соцсети Радио Свобода экстремистскими

Штаб-квартира Радио Свобода в Праге

Аккаунты белорусской службы Радио Свобода в соцсетях, включая каналы в Telegram и YouTube, признаны в Беларуси экстремистскими.

Утверждается, что суд принял такое решение, основываясь на материалах Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД страны.

"Таким образом, телеграм-каналы всех крупнейших независимых общественно-политических СМИ Беларуси были признаны режимом Александра Лукашенко экстремистскими. Мы являемся свидетелями крупнейшей атаки властей на свободу слова и независимые СМИ в истории суверенной Беларуси", - говорится в сообщении редакции.

В Беларуси "экстремистскими" признаны около 300 интернет-ресурсов. 27 июля были признаны экстремистскими информационные ресурсы польского телеканала "Белсат". В августе было принято аналогичное решение в отношении спортивного сайта Tribuna.com. Также экстремистской считается вся информационная продукция сайтов Zerkalo.io, Tut.by, их социальных сетей, и логотипы этих двух изданий. 13 ноября было признано экстремистским старейшее белорусское информационное агентство "БелаПАН".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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