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RFE/RL призвала освободить белорусского журналиста Кузнечика

Андрей Кузнечик

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) Джейми Флай выразил глубокую обеспокоенность по поводу состояния здоровья и безопасности фрилансера Белорусской службы медиакорпорации Андрея Кузнечика.

27 ноября журналист был задержан агентами белорусских служб безопасности и до сих пор остаётся под стражей, несмотря на завершение двух назначенных ему подряд 10-дневных арестов.

"Андрей Кузнечик отсидел эти аресты. Насколько нам известно, белорусские власти продолжают удерживать его, по сути, в качестве заложника. Андрею должно быть позволено незамедлительно вернуться к его семье. Журналистка не преступление", - подчёркивает в своём заявлении Джейми Флай.

Корреспонденты и операторы RFE/RL на протяжении нескольких лет находятся в Беларуси под давлением чиновников из окружения авторитарного лидера Александра Лукашенко.

3 декабря белорусский суд признал экстремистскими каналы Белорусской службы Радио Свобода в Telegram и YouTube.

16 июля этого года в бюро RFE/RL в Минске прошли обыски. Офис опечатали. Многие журналисты, освещавшие подготовку и проведение президентских выборов в Беларуси летом 2020 года, столкнулись с преследованиями, задержаниями и арестами. В августе прошлого года журналисты RFE/RL были лишены аккредитации для работы в Беларуси, кроме того, был блокирован сайт Белорусской службы Радио Свобода.

В минувший четверг, 14 декабря, известный блогер и журналист RFE/RL Игорь Лосик был приговорён судом в Гомеле к 15 годам тюремного заключения по итогам процесса, который длился пять месяцев. Лосика и группу оппозиционных активистов, включая Сергея Тихановского, мужа бывшего кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской, признали виновными по делу о подготовке и организации массовых беспорядков в Беларуси. Тихановский получил самый длительный срок - 18 лет колонии усиленного режима. Обвинения многие считают сфабрикованными режимом Лукашенко, которого Евросоюз и США не признали легитимно избранным главой государства.

Вашингтон и Брюссель резко осудили суровые приговоры оппозиционерам и журналисту Игорю Лосику, вынесенные белорусским судом. "Ни осуждённые, ни белорусский народ не заслуживают этих жестоких репрессий", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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