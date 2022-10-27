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Москва заявила о готовности сбивать используемые Украиной коммерческие спутники

Россия рассматривает коммерческие спутники, используемые в ходе войны в Украине, как законные цели для удара. Об этом на заседании комитета Генассамблеи ООН заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов. Спутники ещё никогда не сбивались во время реальных военных конфликтов, однако Россия отрабатывала это во время учений.

Заявление Воронцова о готовности сивать спутники впервые прозвучало 12 сентября, однако осталось практически незамеченным. 27 сентября он повторил угрозы на заседании Генассамблеии комитета ООН, следует из сообщения пресс-офиса организации.

Воронцов заявил, что США и их союзники задействовали компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в военных целях. "Коллеги, наверное, не совсем отдают себе отчёт, что подобная деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооружённых конфликтах. — Заявил российский чиновник. — Квазигражданская инфраструктура может оказаться «законной целью» для ответного удара".

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