Белый дом выступил с заявлением в годовщину ареста Эвана Гершковича

Президент США Джо Байден выступил с заявлением в годовщину со дня ареста в России американского журналиста Эвана Гершковича. Он назвал преследование Гершковича полностью несправедливым и незаконным и подчеркнул, что журналист выполнял в России свой профессиональный долг, чтобы пролить свет на российскую агрессию в Украине. Байден заверил, что США продолжат бороться за его освобождение.

"Мы заставим Россию заплатить свою цену за возмутительное использование американских граждан как разменных монет. И мы продолжим всеми силами противостоять тем, кто пытается напасть на прессу и журналистов - столпы свободного общества", - сказано в документе.

С призывом к освобождению Гершковича выступил и Конгресс США. Дело против Гершковича он назвал сфабрикованным, обвинения против него - беспочвенными. Конгрессмены напомнили, что 45 лет назад родители Гершковича приехали в США из СССР. "Теперь Путин возрождает советский стиль правления с репрессиями у себя в стране и агрессией во внешнем мире", - написали они. Заявление в поддержку Гершковича стало редким случаем, когда его подписали лидеры как республиканской, так и демократической партий.

Газета The Wall Street Journal, в которой работал Гершкович, в пятницу вышла с пустым прямоугольником на первой полосе. Над ним размещена фотография Гершковича и заголовок: "Здесь мог бы быть его репортаж".

Эван Гершкович находится в российском СИЗО ровно год по обвинению в шпионаже. Его газета, американские власти и журналистское сообщество утверждают, что эти обвинения ложны. По утверждению некоторых источников, близких к российским и к американским политическим кругам, Гершковича могут удерживать для обмена на кого-либо из российских граждан, находящихся в тюрьмах США. Однако официальных подтверждений этому нет. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, по сообщению агентства Reuters, 28 марта заявил, что у него нет информации о том, когда состоится суд над Гершковичем. На вопрос о перспективах его обмена Песков ответил, что если такие переговоры и ведутся, они "требуют полной тишины".