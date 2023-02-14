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Бэнкси представил новое граффити о домашнем насилии

Граффити Бэнкси "Тушь на День святого Валентина", Маргит, 14 февраля 2023 года

Британский уличный художник Бэнкси представил новое граффити о домашнем насилии ко Дню святого Валентина.

Мурал размещён на стене одного из домов в городе Маргит, в Юго-Восточной Англии. На картине изображена девушка в фартуке и хозяйственных перчатках, с синяком на лице и выбитым зубом. Рядом с женским изображением находится морозильная камера, из которой торчат ноги в мужских ботинках.

В инстаграме художника работа названа "Тушь на День святого Валентина".

Бэнкси – один из самых известных в мире художников стрит-арта. Кто именно скрывается за этим псевдонимом – мужчина, женщина или творческий коллектив, – неизвестно. Граффити Бэнкси нередко появляются в точках социальных и военных конфликтов.

Осенью прошлого года Бэнкси создал серию граффити на стенах разрушенных домов в Украине осенью 2022 года. Его произведения есть на улицах Киева, Ирпеня, Бородянки и Гостомеля. Они символизируют страдающий, но не сломленный народ Украины.

В ноябре прошлого года администрация Бородянки сообщила, что придаст граффити Бэнкси официальный статус объекта культурного наследия.

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