Граффити Бэнкси в Бородянке станут украинским культурным наследием

Граффити британского уличного художника Бэнкси в Бородянке под Киевом станут объектом культурного наследия. Об этом изданию "Украинские новости" сообщили в сельской Раде Бородянки. Исполняющий обязанности сельского главы Георгий Ерко уточнил, что настенные рисунки защитят оргстеклом, установят подсветку, информационные таблички и видеокамеры.
О создании Бэнкси граффити в Киеве и окрестностях стало известно 12 ноября. На стенах домов в Бородянке, Ирпене и в самом Киеве - часто полуразрушенных - появились изображения, символизирующие страдающий, но не сломленный народ Украины: гимнастка, выступающая с медицинским иммобилизирующим воротником на шее; дети, качающиеся на противотанковом еже; мальчик, кладущий на лопатки взрослого мужчину в костюме дзюдоиста, и другие. Позже Бэнкси подтвердил авторство семи работ.
- Бородянка и Ирпень Киевской области находились под оккупацией российскими войсками с начала военного вторжения России в Украину в феврале приблизительно до начала апреля. После их освобождения вооружнными силам Украины там было зафиксировано множество военных преступлений против мирных граждан, совершённых, как предполагается, российскими военнослужащими.
- Бэнкси - один из самых известных в мире художников стрит-арта. Кто именно скрывается за этим псевдонимом - мужчина, женщина или творческий коллектив - неизвестно. Граффити Бэнкси нередко появляются в точках социального и политического неблагополучия - например, в зоне израильско-палестинского конфликта или в Новом Орлеане после разрушительного наводнения 2008 года. Они часто несут в себе антивоенный и антикапиталистический посыл.
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