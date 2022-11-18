Граффити Бэнкси в Бородянке станут украинским культурным наследием

Граффити британского уличного художника Бэнкси в Бородянке под Киевом станут объектом культурного наследия. Об этом изданию "Украинские новости" сообщили в сельской Раде Бородянки. Исполняющий обязанности сельского главы Георгий Ерко уточнил, что настенные рисунки защитят оргстеклом, установят подсветку, информационные таблички и видеокамеры.

О создании Бэнкси граффити в Киеве и окрестностях стало известно 12 ноября. На стенах домов в Бородянке, Ирпене и в самом Киеве - часто полуразрушенных - появились изображения, символизирующие страдающий, но не сломленный народ Украины: гимнастка, выступающая с медицинским иммобилизирующим воротником на шее; дети, качающиеся на противотанковом еже; мальчик, кладущий на лопатки взрослого мужчину в костюме дзюдоиста, и другие. Позже Бэнкси подтвердил авторство семи работ.