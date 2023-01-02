За попытку похитить граффити Бэнкси в Украине вору грозит до 12 лет

В Украине предъявлены обвинения жителю Киева, который пытался украсть одно из граффити известного британского художника стрит-арта Бэнкси. Как сообщает Генпрокуратура Украины, если вина предполагаемого похитителя будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Рисунок на стене оценивается в 9 миллионов гривен (около 244 тыс. долларов)

По сообщениям украинских СМИ, рисунок с изображением женщины в противогазе с огнетушителем в руках срезали со стены дома в Гостомеле под Киевом 2 декабря. Преступник пытался перевезти граффити с помощью деревянных досок и полиэтилена. Однако благодаря показаниям местных жителей и совместным действиям полиции и других силовых структур произведение удалось вернуть.

Бучанская окружная прокуратура официально сообщила киевлянину о его переводе в статус подозреваемого. Ему вменяется покушение на кражу в особо крупном размере в условиях военного положения. По мнению прокуратуры, подозреваемый понимал ценность рисунка Бэнкси и намеревался впоследствии его продать. Ранее сообщалось, что по делу о краже граффити проходят восемь человек, которые способствовали похищению.