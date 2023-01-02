За попытку похитить граффити Бэнкси в Украине вору грозит до 12 лет

В Украине предъявлены обвинения жителю Киева, который пытался украсть одно из граффити известного британского художника стрит-арта Бэнкси. Как сообщает Генпрокуратура Украины, если вина предполагаемого похитителя будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Рисунок на стене оценивается в 9 миллионов гривен (около 244 тыс. долларов)
По сообщениям украинских СМИ, рисунок с изображением женщины в противогазе с огнетушителем в руках срезали со стены дома в Гостомеле под Киевом 2 декабря. Преступник пытался перевезти граффити с помощью деревянных досок и полиэтилена. Однако благодаря показаниям местных жителей и совместным действиям полиции и других силовых структур произведение удалось вернуть.
Бучанская окружная прокуратура официально сообщила киевлянину о его переводе в статус подозреваемого. Ему вменяется покушение на кражу в особо крупном размере в условиях военного положения. По мнению прокуратуры, подозреваемый понимал ценность рисунка Бэнкси и намеревался впоследствии его продать. Ранее сообщалось, что по делу о краже граффити проходят восемь человек, которые способствовали похищению.
- Бэнкси – один из самых известных в мире художников стрит-арта. Кто именно скрывается за этим псевдонимом – мужчина, женщина или творческий коллектив, – неизвестно. Граффити Бэнкси нередко появляются в точках социального и политического неблагополучия например, в зоне израильско-палестинского конфликта или в Новом Орлеане после разрушительного наводнения 2008 года. Они часто несут в себе антивоенный и антикапиталистический посыл.
- Бэнкси создал серию граффити на стенах разрушенных домов в Украине осенью 2022 года. Его произведения есть на улицах Киева, Ирпеня, Бородянки и Гостомеля. Они символизируют страдающий, но не сломленный народ Украины: гимнастка, выступающая с медицинским иммобилизирующим воротником на шее; дети, качающиеся на противотанковом еже; мальчик, кладущий на лопатки взрослого мужчину в костюме дзюдоиста, и другие.
- В ноябре прошлого года администрация Бородянки сообщила, что придаст граффити Бэнкси официальный статус объекта культурного наследия. Исполняющий обязанности сельского главы Георгий Ерко уточнил, что настенные рисунки защитят оргстеклом, установят подсветку, информационные таблички и видеокамеры.
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