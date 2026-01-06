Берлинская декорация. Александр Подрабинек – о клятве лояльности

Формирование платформы российской оппозиции в ПАСЕ вступает в завершающую стадию. К 5 января все заявки уже поданы, начинается не очень прозрачная процедура отбора. Для многих камнем преткновения остается Берлинская декларация. Требование подписать ее в качестве условия работы в ПАСЕ – это свидетельство неуважения к людям, которые словом и делом доказали свою приверженность ценностям демократии. В частности, это относится к бывшим политзаключенным, которые за свои демократические убеждения заплатили свободой, находясь в российских тюрьмах и лагерях.

Представьте, что профессора математики приглашают преподавать в университет, но с одним условием: прежде чем быть принятым на работу он должен перед некоторой аудиторией прочитать наизусть таблицу умножения. Или хотя бы торжественно признать ее правильность. Помимо того, что это глупо, это еще и унизительно.

Было бы верхом наивности полагать, что подписание декларации станет фильтром очистки оппозиции

Сама идея подписания декларации непонятно чем обоснована. Человек, знакомый с ситуацией, поговорил с несколькими делегатами ПАСЕ из трех стран. "Они дали понять, что ПАСЕ не требовала подписания какой-то Берлинской декларации. Для них было важно, чтобы в ПАСЕ под видом оппозиции не попали шпионы и "переобутые и переодетые" люди". Такое желание понятно, кому нужны кремлевские шпионы? Однако было бы верхом наивности полагать, что подписание декларации станет фильтром очистки оппозиции от засланных казачков. Эти казачки подпишут все что угодно, да еще сочинят десяток других деклараций, не менее радикальных, лишь бы создать себе имидж крутых борцов за демократию. И звание иноагента им в Москве присвоят, и уголовные дела на родине заведут, и заочные приговоры озвучат, и родственникам очень громко погрозят и очень тихо похвалят. Большой шум без реальных последствий. Подходящая легенда – это наше всё. Нам ли не знать, как госбезопасность проводит активные мероприятия!

Берлинскую декларацию подписали больше 30 тысяч человек. Кто-нибудь сомневается, что среди подписантов есть внедренные Лубянкой агенты? Для них это как раз очень удобная декорация: смотрите, я подписал, я свой, мне можно верить! Я думаю, они просто счастливы такой возможности подкрепить свою легенду.

Возможно, тем, у кого репутация уже подмочена, подписать декларацию полезно. Таких не так уж мало среди оппозиционных активистов. Там бывший сотрудник КГБ и пресс-секретарь Росмолодежи, функционерка КПРФ и отставные чиновники правительства, бывшие сотрудники администрации президента и комсомольские вожаки, разжалованные путинские политтехнологи и прикормленные Кремлем бизнесмены, пропагандисты из советской прессы и законодатели, принимавшие в Госдуме драконовские репрессивные законы. Этим оппозиционерам с сомнительным прошлым, наверное, действительно имеет смысл поставить свою подпись под декларацией. Дать торжественное обещание блюсти европейские ценности. Хотя, я думаю, они в своей жизни ставили подписи под самыми разными документами и никогда это их ни перед чем не останавливало. Сегодня одна подпись, завтра – другая. Главное, чтобы никто ни о чем не вспоминал.

Тут же возникает и другой вопрос: насколько гигиенично находиться в одном списке с нерукопожатными господами и товарищами? Это, разумеется, вопрос личный, у каждого свои правила на сей счет, свои пределы брезгливости. Но я хорошо понимаю тех, кто не хотел бы видеть свою фамилию в добровольном соседстве с бывшими коммунистами и чекистами. Даже при всем согласии с содержательной частью декларации, такой мотив следует считать уважительным. Тем более что за политической гигиеной стоит другая, более важная тема.

Люди, мечтающие вершить судьбу страны, снова требуют от нас общей клятвы и единства с ними

Мыть руки после туалета надо не только ради ощущения личной чистоты, но и для того, чтобы инфекция не угрожала физическому здоровью. Также после выхода страны из авторитарного режима будет необходимо избавиться от заразы, угрожающей общественному здоровью. Однажды мы эту ошибку уже совершили: после крушения советской власти не очистились от коммунистической заразы. Функционеры тоталитарного режима стремительно переоделись тогда в демократические одежды и ради мнимого единства и общей цели – победы над советским наследием, не только отказались от люстрации, но и привлекли в свои ряды некоторых диссидентов, бывших политзаключенных, людей, не скомпрометированных коммунистической деятельностью. Они использовали их как декорацию, скрывающую от взоров публики свои позорные биографии и нечистые намерения. Тогда тоже было озвучено много красивых планов и дано много клятвенных обещаний – все это было забыто, как только переобувшиеся советские проходимцы дорвались до своей заветной цели – власти и денег.

Сегодня люди, мечтающие вершить судьбу страны, снова требуют от нас общей клятвы и единства с ними. И тоже ради высоких целей. Ради единства и победы. Непонятно только, почему для этого необходимо ставить подпись под общим документом. Чем будет хуже, например, признание тех же принципов, но изложенных не в коллективном обращении, а в личном? Или просто заявленных публично, как это неоднократно делали многие известные оппозиционеры. Вообще, это довольно странная затея: представительство оппозиции в Парламентской Ассамблее скреплять клятвой лояльности. Может быть, для большей верности подписываться кровью?

Наше общество традиционно славится любовью и уважением к ритуалам. Оппозиция, к сожалению, не исключение. Исполни ритуал, дай пионерскую клятву – и мы примем тебя в свои ряды. Когда-то наша церковь сжигала единоверцев за то, что они крестились двумя пальцами, а не тремя и пели "Аллилуйя" два раза, а не три. Хочешь жить – принеси клятву верности новому обряду. Военное дворянство приносило клятву верности монархам, пионеры и комсомольцы – делу Ленина, военнослужащие защищали социализм и советскую родину, студенты-медики давали клятву советского врача.

Посягательство на ритуал во многих случаях и сегодня считается в России преступлением. Отказ от военной присяги, неуважение государственных символов, надругательство над знаками воинской славы, осквернение религиозных символов могут повлечь уголовную ответственность. Список "чувствительных" тем постоянно расширяется. Авторитарный режим стремится обезопасить себя, добиваясь показного единства и принуждая граждан к исполнению ритуалов преданности. Понятно, что авторы и лоббисты Берлинской декларации получили кондовое советское воспитание и конформистский опыт жизни в условиях деспотии, но от старых привычек надо отказываться. Оппозиции не следует поддерживать дурные исторические традиции и тащить в будущее старые совковые привычки манипулировать людьми. Это касается не только сегодняшней декорации лояльности, но и многих других ориентиров на пути к демократическому будущему России.





Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист

