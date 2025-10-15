"Банда троцкистов". Соцсети – о деле против Антивоенного комитета

Во вторник стало известно о том, что Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело против бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и более чем 20 членов Антивоенного комитета России по статье "о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества".

Нецензурная лексика в обзоре заменена на звездочки редакцией.

В сообщении ФСБ приводятся имена экс-премьера России Михаила Касьянова, галериста Марата Гельмана, общественного деятеля Леонида Гозмана, политиков Владимира Кара-Мурзы, Сергея Алексашенко, Дмитрия Гудкова, Юрия Пивоварова, экономиста Сергея Гуриева, бизнесменов Бориса Зимина и Евгения Чичваркина, журналиста Евгения Киселева, юриста Елены Лукьяновой, писателя Виктора Шендеровича, шахматиста и общественного деятеля Гарри Каспарова, актёра Артура Смольянинова, политолога Екатерины Шульман и других.

Эта новость вызвала бурную реакцию как у самих фигурантов уголовного дела, так и у их сторонников и противников.

Михаил Ходорковский

История с ПАСЕ воспринимается Кремлем как большая проблема. Отсюда новые дела о "захвате власти", вранье про "набор рекрутов" и "вооружение ВСУ" (уж извините, но нет. Гуманитарка – да). Забавно, что история с ПАСЕ категорически не понравилась трем конторам: АП, ФБК и ФСБ))))

Марат Гельман

Ну вот и в захвате власти обвиняют. А монастырь 14 века тоже я?

Виктор Шендерович

А я всё думал: чем я вообще занимаюсь последние годы?

Оказывается, попытками насильственного захвата власти и организацией террористического сообщества.

"Они и меня посчитали!"

Признаться, давно пора было, а то перед товарищами неловко – все уже с приговорами, а я как лох с плашкой:

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШЕНДЕРОВИЧЕМ ВИКТОРОМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ.

Кирилл Мартынов

Проснувшись утром, я обнаружил, что участвую в попытке захвата и что самое главное удержания власти, по версии ФСБ. Я оценивал свои заслуги намного скромнее, но приятно, что государство ценит.

Дмитрий Гудков

За утренним проскроллом новостей в телефоне вдруг обнаружил, что я теперь участник международной террористической группировки, которая то ли пыталась, то ли пытается свергнуть конституционный строй в РФ. А заодно со мной – весь наш Антивоенный комитет в полном составе, 22 человека. Если когда-нибудь про нас будут снимать "11х2 друзей Оушена", даже не знаю, как нам с МБХ делить Джорджа Клуни.

Пользуясь случаем, хочу публично и чистосердечно явиться с повинной. Я впервые подсел на "экстремистскую" пропаганду, когда смотрел "Кукол" с Шендеровичем. Потом в моей жизни появилась Екатерина Шульман, которая научно обосновывала и институционализировала все наши "сходки". Касьянов оставил нам коды от всех подъездов в Белом доме. Чичваркин спаивал нас лондонским вином. Елена Лукьянова взялась порешать вопросики с Конституционным судом. Ходорковский спонсировал "контрабандно" выкачанной с Родины нефтью – у него за гаражом еще много бочек стоит, кстати. Смольянинов и Лазарева, как обычно, выступали на разогреве с гитарой и стендапом – без культмассового сектора в наше время порядочным террористам никуда! Сплоченная ячейка и круговая порука, одним словом. Скованные одной цепью…

Сплоченная ячейка и круговая порука

А если серьезно – даже новых иноагентов поздравлять на самом деле не с чем, ну а тут тем более. У Кремля много способов портить жизнь даже уехавшим, и мой сегодняшний новый статус - это, в общем-то, второй по мощности после подсылания красиковых. Но ничего, мы в Антивоенном комитете четвертый год помогаем всем уехавшим от войны с документами-банковскими счетами, отбиваться от задержаний и экстрадиций из третьих стран, и т.п. Уж всяко сможем помочь и себе самим.

Но главный вывод для меня сегодня все-таки печальный. Конечно, это связано с платформой, которую нам удалось "пробить" в ПАСЕ. Пока демократическое сообщество недоумевает, что это, зачем нужно и может ли что-то реально изменить (в лучшем случае), а в худшем – из споров по этим вопросам скатывается в очередные внутренние склоки… в Кремле – все уже поняли.

Что бы мы ни говорили и думали, там сегодня сидят люди, которые лучше разбираются в природе институтов. В преимуществе формальных и организованных движений в политике над стихийными. И особенно – в роли таких институтов в ПЕРЕХОДНЫЙ период.

Который неизбежно начинается, если правитель засиделся слишком долго, уничтожил ради этого все "нормальные", плановые институты внутри страны и ушел ногами вперед.

Как и сами новоиспеченные "террористы", сторонние комментаторы пишут о новом деле в диапазоне от обесценивания и иронии до придания этому событию чуть ли не исторической значимости.

Рустем Адагамов

В путинской России – очередной показательный акт политического террора. ФСБ пытается выдать антивоенных интеллектуалов и оппозиционеров за "террористов", чтобы окончательно стереть грань между несогласием и преступлением. Кремль строит государство заложников, где любая критика приравнивается к мятежу.

Владимир Осечкин

То, что сейчас сделали следователи ФСБ и директор службы, засилившие это прокуроры-импотенты и их диктатор, окончательно ставит крест на репутации следственно-судебной системы РФ – государства, чьи спецслужбы и армия причастны к военным преступлениям, пыточным конвейерам и преступлению против человечности, и глава которого заочно арестован судьями Международного уголовного суда.

Поддержка и уважение всем, кто не побоялся выступить против войны и осудить страшные кровавые преступления режима, поддержав истекающую кровью Украину. Нет войне! ГУЛАГу – нет в XXI веке!

Стас Дмитриевский

Можно сколько угодно (и вполне заслуженно) ругать Антивоенный комитет России. Но кремлевская истерика, в ходе которой все его представители были объявлены троцкистско-зиновьевской бандой террористов, заговорщиков и убийц, показывает, что путь АКР избрал верный. Это очень хороший тест – если вы делаете нечто, от чего товарищи чекисты начинают визжать как недорезанные поросята, брызгать слюнями, стучать ногами и грозить вас убить – продолжайте делать это с тройным усердием и семикратной настойчивостью. Как старый, дипломированный еще в 2006 году Советским райсудом г. Нижнего Новгорода экстремист, приветствую новопоставленное "террористическое сообщество" пламенным антисоветским приветом. А "действующей власти" путинских фашистов, как там пелось... – "отребью человечества сколотим крепкий гроб". Ну до гроба пока далеко, но гвоздик таки выковали.

Александр Кынев

Новое уголовное дело против членов Антивоенного комитета (АКР; признан в РФ нежелательной организацией), в объявление их фактическими террористами говорит только о том, что силовикам надо отчитываться о своей работе, а чем они могут отчитываться? Только делами и посадками. Все фигуранты давно за границей, так что для них фактически ничего не меняется

Михаил Беньяш

Забавное конечно с антивоенным террористическим комитетом случилось.

Все его члены дружно обтекли, дескать дорогой товарищ майор, вы нам льстите. Мы бы может и рады бы, но вот это точно не про нас.

Но на деле все куда проще. Эти ощущения уже проходили сотни тысяч наркопотребителей, для самих себя неожиданно ставших драгдиллерами. Это все она.

Ее величество палка.

Жирная такая, на которой можно долго и качественно делать карьеру, сводя престарелого вождя с ума, отчетами о сотнях и тысячах злодеев ходорковцев-деколонизаторах, готовящихся с помощью коварной Европы вооруженным путем вождя свергнуть.

Навального убили, ФБК почти развалили, а на ком-то фэйсам свою нужность показывать же надо? Поджигатели военкоматов уже не катят.

На ком-то фэйсам свою нужность показывать же надо?

А тут еще и ПАСЕ очень вовремя антивоенный комитет к себе позвали.

Единственное, что я еще не помню, чтобы палку делали на таком количестве весьма известных людей.

Тем не менее. Если членам комитета кажется, что власти им льстят видя в них террористов, то это только кажется. На деле же это не лесть, а лишение субъектности.

Примерно как с наркоманом из которого сделали драгдиллера ради закрытия плана по уголовным делам в текущем месяце.

Лэла Бесидская

Дополнительный к иноагентству знак качества.

Андрей Волна

К тому, что российская власть налево и направо своих граждан, выступающих против войны, объявляет террористами и экстремистами, все уже привыкли.

Но вот то, что антивоенное (!!!) "террористическое" сообщество создано именно для "насильственного захвата власти" – это нечто новое.

Если что, это 20 лет по УК РФ. Плюс за терроризм 15.

Но особо ничего смешного здесь нет. Параллельно развивающийся в мире процесс ре-легитимизации Путина делает положение этих людей (особенно при перемещении между границами вне Европейского Союза; да и внутри… ) всё более и более напряженным, скажем так.

Слова поддержки всем. Хотя мои слова тут ничем и не помогут и особо ничего и не значат.

Так и представляю Екатерину Шульман с парабеллумом при штурме Кремля, а Марат Гельман и Виктор Шендерович с "калашами" прикрывают.

Так и представляю Екатерину Шульман с парабеллумом при штурме Кремля

И Касьянов на танке… А Гарри Каспаров в штабе… Ф-35 летит. На борту стрелком-пассажиром Михаил Ходорковский…

Какое очередное позорище этой конченной фашиствующей власти…

Разнятся и версии того, зачем российские власти фактически объявили "Антивоенный комитет" террористической организацией именно сейчас. Одна из основных, как уже понятно из процитированных выше постов – реакция на создание неделю назад "платформы для диалога с демократическими силами России" в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Эта же версия официально опубликована на сайте самого комитета, официальные отношения которого с ПАСЕ вызвали неоднозначную реакцию в среде российских политэмтигрантов. Некоторые умудрились вспомнить в этой связи даже "Координационный совет оппозиции" времен протестов 2012 года, который быстро увяз в дрязгах между его членами.

Олег Кашин

Про дело антивоенного комитета соглашусь с Ходорковским, что это реакция на делегацию в ПАСЕ – еще по нашему Координационному совету было заметно, что Кремль именно на такие структуры реагирует болезненнее всего – на те, которые можно считать представительскими. То есть это мы смотрим и видим десяток кринжулькиных, а у АП методичка, в которой написано, что заговор начинается с параллельных органов власти. Повторю, с КС было то же самое – тому же Адагамову сломали жизнь только потому, что он был там (а еще интересно, как загадочно КС распался к выборам мэра 2013 года, но это другой разговор).

Игорь Поночевный

Мне представляется, что уголовное дело "заведено" исключительно для Запада, который предоставляет в ПАСЕ площадки для оппозиционных сил.

Ху*лу совершенно фиолетово, чем там занимается оппозиция, убежавшая из России. Никакой угрозы для и него и его режима она не представляет. Пока она не начинает покушаться на легитимность российской власти, занимая стулья в европейских международных кабинетах с табличками "РОССИЯ".

Для юриста троечника – это самое страшное оскорбление, какое только можно вообразить. Европа начинает считать "каких-то вышвырнутых из Москвы голодранцев тоже Россией!"

Старик Кабаев, нагнувший и отымевший Россию во все щели – единственный, кто может, по его мнению, говорить и делать что-либо от имени страны. Но никто больше.

И если Европа находит наглости кого-то там еще легитимизировать – то вот, вам, сволочи, по морде!

Можно сколько угодно смеяться как над новым уголовными делом, так и над самим "антивоенным комитетом" и подобным ему инициативами, но реальные опасения многих комментаторов связаны с формулировкой ФСБ о "неустановленных лицах", что может позволить привлекать к уголовной ответственности в рамках бесконечного расследования дела неограниченное количество неугодных властям людей.

Олег Пшеничный

Там неприметно приклеены слова "иные неустановленные лица", то есть это уголовное дело – безразмерное, туда можно будет добавлять и добавлять "иных лиц". Видно, что их припекает, и как бы не начали просто убивать по списку :((

Другие, как всегда, видят в происходящем очередные "предсмертные конвульсии режима", который, впрочем, все никак не умрет.

Alexandr Sotnik

Система продолжает готовиться к перезагрузке.

Против Михаила Ходорковского и членов "Антивоенного комитета России" возбуждено дело о насильственном захвате власти и создании террористического сообщества. Будущих элитариев усиливают "террористической" легендой. Помимо самого МБХ, в группу борцов входят Михаил Касьянов, Марат Гельман, Леонид Гозман, Владимир Кара-Мурза (куда же без него?), Сергей Алексашенко, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Борис Зимин, Евгений Чичваркин, Виктор Шендерович, Гарри Каспаров, Артур Смольянинов и Екатерина Шульман. Все внесены в реестр "иноагентов", все – безусловно системные.

Режим Путина будет обрушен уже в обозримом будущем

Судя по телодвижениям системы с имитацией заочных репрессий, режим Путина будет обрушен уже в обозримом будущем. После чего герои-страдальцы вернутся на родину, чтобы творить справедливость и строить глазки Западу, убеждая его в том, что уж с ними-то у власти в пещере точно перестанут жрать человечину...

Z-публика, естественно, восприняла решение о возбуждении уголовного дела против членов "Антивоенного комитета" с нескрываемым энтузиазмом.

Илья Ремесло

ФСБ совершенно правильно наконец обратила внимание на криминального иноагента Ходорковского.

Давно уже пишу, что он сейчас наиболее опасный и ресурсный противник. И "антивоенный комитет", объединивший под Ходорковским различных "борцов с режимом" – тому доказательство.

Теперь уже дошло до формирования представительства "оппозиции" в ПАСЕ. Эту структуру Ходорковский также подмял под себя, а ФБК туда не пустил, точнее создал такие условия, что присоединиться можно только подписав декларацию за авторством Ходорковского и следуя определенному регламенту. Очевидно, что ФБК без Навального давно ушел на вторые роли, и теперь вместо них "решает" Ходор.

Вообще, целью создания "платформы демократических сил" в ПАСЕ как раз и является постепенный незаконный захват власти в России через сценарий создания альтернативных институтов управления. А далее – цветная революция, сценарий тихановской-гуайдо.

Необходимо отвечать как уголовными делами (что было сделано сегодня), так и контр-пропагандой, чтобы не давать раздувать протестные настроения внутри России. Слишком много поставлено на карту сейчас, чтобы такие вещи игнорировать.

Есть и комментаторы, которые даже возбуждение дела сочли поводом в очередной раз раскритиковать людей, объявивших себя ядром сопротивления путинскому режиму.

Всеволод Орлов

Прикольно в этом, что своим идиотским уголовным делом ОПГ РФ ничего не добивается в части низведения и укрощения клоунской оппозиции, поскольку добраться до них не может – ну, только если покушениями а-ля скрипали энд соу он. Зато сильно помогает укрепить статус и улучшить доступ к деньгам для всей этой бл*дской клоунады.

Много лет говорил, что мало кто сделал столько для укрепления путинского режима, сколько эта самая "оппозиция". Своим ничтожеством и бессодержательностью они, с моей тз, сильно, а для некоторых социальных страт – и определяюще, способствовали консолидации публики вокруг ОПГ РФ. Потому что если альтернатива вот такова, то ну нахрен – пусть уж лучше действующее начальство рулит, оно, может, и говно, но хоть че-то может сделать в реальности.

Мало кто сделал столько для укрепления путинского режима, сколько эта самая "оппозиция"

Ну, а теперь, видимо, пришла пора возвращать долги. И ОПГ РФ оказало мощную пиар-поддержку тусующейся по европам-америкам продуманной грантоедской пакости.

Аркадий Бабченко

Против бизнесмена Михаила Ходорковского и еще 22 членов "Антивоенного комитета России" возбудили уголовное дело о насильственном захвате власти и организации "террористического" сообщества и участии в нем, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Среди фигурантов дела бывший премьер-министр Михаил Касьянов, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, политик Леонид Гозман, галерист Марат Гельман, политик Владимир Кара-Мурза, журналист Виктор Шендерович, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, актер Артур Смольянинов, политолог Екатерина Шульман, бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко, бизнесмен Борис Зимин, главред "Новой газеты Европа" Кирилл Мартынов, политик Максим Резник.

А у ФСБ сегодня прям день юмора, как я погляжу. Вам бы, ребят, реально в стэнд ап выступать. Порвали бы зал.

Вы только посмотрите на этих отъявленных головорезов! На этих, не побоюсь этого слова, пригоржинцев!

Вагнеровцы! Террористы! Кувалдисты! Боевики! Орлы!

Все, как один сейчас кааак устроят вооруженный мятеж террористической группой, кааак захватят насильственно власть в ядерной диктатуре!

Сейчас как начнут новый поход на Москву!

Ухх! Раззудись рука, размахнись кувалда!

Впереди, конечно, Шульман, на белом Т-72 Б3М. С шариком наголо. Ужас, летящий на крыльях политологии. Дым и пламя, шум и гром.

Дальше, безусловно, Марат Гельман. Возглавляет ПВО колонны. Два "Аллигатора", Четыре "Крокодила" и один штабной Ил-18 – как самолетиком в поддержку Телеграмм слизало. Командуй, наш Геринг, отправляй недрогнувшей рукой своих соколов в воздушный бой! Рисуй картины будущих побед!

За пулеметом на тачанке Шендерович. Меткой очередью строчит длинными постами по нашим мальчикам. Ну, до первой остановки, правда. Затем – не попутчик.

В авангарде с разведвзводом Кара-Мурза. С позывным "Химик". Пленных не берет, зверствует люто, оставляя за собой выженные посконные деревеньки со сгоревшими часовнями, только свет фонариков стоит от горизонта до горизонта.

В контрразведке актер Артур Смольянинов, экономист

Сергей Алексашенко и бизнесмен Евгений Чичваркин. Эти особенно любят разговаривать с попавшими в плен фсбшниками. Ногти рвут, только хруст стоит, добывают самые секретные сведения и уже составили схему удара по Самому Главному Бункеру Путина.

Замыкает колонну арьергард Милова и Мартынова.

Работают тихо, без лишнего шума. Выживших за спиной не остается. Только наводящая ужас уточка, как знак, как автограф – для террористического форсу.

Карбонарии, каких свет не видывал. Террористы, почище Бен-Ладена. Сами справятся, без Усамы. Не боятся запачкать руки, всем известен главный лозунг Шульман – "Кувалда, только кувалда и ничего, кроме кувалды!"

Сплоченная, могучая сила, объединенная одной стальной дьявольской волей, перед которой не устоит ни одна автократия!

Дело твое живет, Повар!

Кувалда твоя в руках достойных бойцов, Вагнер!

Кремль зашатался, Путин зассал и опрокинутым лицом бросился в пруд, Рамзан Ахматович срочно застрял в пробке в Воронеже.

Они! Здесь! Власть!

Сука, цирк, бл*дь.

Внутри этой истории еще одна интрига. Член "Антивоенного комитета" и соратница Михаила Ходорковского Анастасия Шевченко во вторник с гордостью отчиталась, что после новости о возбуждении уголовного дела никто из членов организации не вышел из нее, чтобы себя обезопасить. Зато вышла из нее – весной этого года – блогер Юлия Латынина, которая подвергается критике за смену проукраинской позиции на пророссийскую.

Наталья Пелевина

Занимательно, что Латынина вышла из Антивоенного комитета и отозвала свою подпись под берлинской декларацией ровно перед началом уголовных дел в отношение членов АВК.

Максим Калиниченко

Матёрая же она, эта бабка Зига — в июне красиво "приостанавливает участие" в антивоенном комитете, а в октябре – бац! – всех участников признают террористами. Бабка уже не при делах, как будто заранее знала расписание облав. И в Википедии всё чинно и благородно написано: приостановила участие "до сентября", чтобы, мол, "не подставлять организацию". Такая предусмотрительность и забота о соратниках, и по итогу-то все под уголовкой, а Зюленька нет.

Игорь Курляндский

Не могу не отметить удачливость Юлии Латыниной, которая из этого комитета вовремя вышла (с формулировкой, правда, "приостановила членство") и не находится теперь среди обвиняемых.

Итог обсуждений подводит написавший уже второй за два дня пост о деле Антивоенного комитета один из его членов, Марат Гельман.

В России тысячи публикаций по поводу нашего антивоенного уголовного дела. Эти 23 имени уже у журналистов оскомину вызвали, а я думаю что после проекта "Гельман – Еврей" в Берлине и Праге, надо будет делать проект Гельман-ТЕРРОРИСТ.

В основном все статьи сухое перечисление и переписанный релиз ФСБ, но вот несколько заголовков с фантазией:

Фиаско беглых русофобов

Силовики пришли за людьми со светлыми лицами

ФСБ ЗАЯВИЛА О ПОПЫТКЕ ПЕРЕВОРОТА: БЕГЛЫЙ ОЛИГАРХ СОБРАЛ "КОМИТЕТ" ДЛЯ ТЕРАКТОВ И МЯТЕЖА

22 предателя*, обвиняются в «насильственном захвате власти

ПУТИН ПРЕДАТЕЛЬСТВА НЕ ПРОЩАЕТ: УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ДАЛИ ХОД.

PS оказалось, что самое неприятное во всем этом – последняя строчка текста ФСБ : "…Лица, причастные к их деятельности, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством".

Кого они решат сделать причастным? Кого угодно. Берегите себя. Сотрите переписку со мной. Уберите фотки. Если вы в их юрисдикции.