"Бессмысленная бойня" или "преступная война"? Новые споры в соцсетях

На фоне двух подряд разрушительных российских ударов по Киеву и успешной украинский атаки на последний "нетронутый" российский НПЗ в Омске в соцсетях спорят о путях выхода России и Украины из состояния "вечной войны".

Поводом для новой волны обсуждений стал пост бывшего муниципального депутата Юлии Галяминой и, в меньшей степени, политолога Александра Кынева. Оба живут в России и нередко критикуют как украинские власти, так и уехавших из страны россиян.

Галямина и Кынев сокрушаются о бесконечном цикле "ударов возмездия" России и Украины, а критики обвиняют их в игнорировании причин войны и уравнивании жертвы и агрессора. Как это часто бывает в последнее время, дискуссия быстро трансформировалась в спор "оставшихся" и "уехавших".

Некоторые посты сокращены.

Юлия Галямина

— Ах так! Вы убили наших детей, мы убьем ваших детей!

— Ах так! Вы убили наших детей, мы убьем ваших детей!

— Ах так! Вы убили наших детей, мы убьем ваших детей!

— Ах так! Вы убили наших детей, мы убьем ваших детей!

— Ах так! Вы убили наших детей, мы убьем ваших детей!

Далее — знак бесконечности? Пока дети не закончатся? И важно ли было этим детям, чьи они? Или важнее была жизнь?

Александр Кынев

Удар на удар, не сложно предположить, что любой новый от любой стороны ведёт к ответному, и так до бесконечности.

Каждая сторона при этом считает свой удар "справедливым", а ответ "несправедливым".

Именно поэтому военные конфликты так тяжело заканчивать.

На авторов тут же обрушился вал критики:

Елена Филина

Путину постоянно предлагают остановиться. Он отказывается.

Андрей Волна

Меня давно не интересует вопрос, болен Путин психически или нет.

Достаточно здоров, чтобы удерживать власть 26 лет.

Достаточно здоров, чтобы, очень надеюсь на это, предстать перед судом.

А вот то, насколько здоровы люди, что бесконечно уравнивают Россию и Украину в этой войне - это значимо.

Да нет. Здоровы, конечно же.

Но глубина деградации, скорость и нарастающий темп падения - это то, что достойно изучения. Достойно будет пристального изучения не со стороны психиатров, а со стороны социальных психологов прежде всего.

Да. Никто не зовет на баррикады. И не надо добровольно садиться в тюрьму.

Но разве нельзя ПРОСТО ПОМОЛЧАТЬ?

Разве нельзя бесконечно не уравнивать всё разрушающую и убивающую Россию и защищающую просто своё право на жизнь Украину?

Без такой "интеллектуальной поддержки" режиму (что называется "рашизм") тяжелее пришлось бы. Нет, режим справится и без "либеральных интеллектуалов".

Разве нельзя просто помолчать?

Но такая поддержка (без кавычек) очень ценна.

По сути, это и есть интеллектуальный фундамент рашизма. Дугин, Путин, Стрелков, Галямина - за каждым именем свои почитатели. Почитатели, что часто очень даже не любят друг друга.

Но работают они все вместе.

У этого "кровавого стола" страшной войны, стола на котором они пытаются расчленить Украину и казнить украинцев, четыре ноги, четыре ножки.

И Галямина сотоварищи свое дело знают. Хорошо этот "стол" подпирают.

Dima Zicer

Кровь и ужас в любимом Киеве. На этот момент известно о 23 убитых. Десятки раненых, среди них дети.

Траур.

И страшно и дико на фоне этого траура по невинно убиенным преступниками из рф звучат заявления "лучших людей города".

И пишет "политик" Галямина: "идет бессмысленная бойня, в которой никто не готов остановиться". Словами вот этими самыми пишет. Через несколько часов после смертоносной атаки рф-подонков на Киев пишет.

И чеканит пафосно Явлинский привычную уже "яблочную" мантру про "требование немедленного прекращения огня с обеих сторон". И снова заявляет, что он единственный, кто смеет этого требовать…

Как вообще это может быть?

Неужели они просто пропустили многочисленные предложения о прекращении огня, об ограничении боевых действий, о взаимной остановке войны, идущие из Украины? Мы вот заметили, а они нет?

Так разве можно было не заметить…

А если заметили, почему же раз за разом, день за днем они делают одно и то же — ставят на один уровень агрессора и жертву, делают вид, что активно борются за мир (произнося, впрочем, это слово без малейшей рефлексии)? Зачем Явлинский демонстрирует это чистоплюйство под видом прекраснодушия?

А еще личное: почему меня самого снова и снова корёжит именно от их слов и заявлений. Не убийцы же, чай, не свошники…

И я, кажется, наконец понял. И про первое и про второе.

Они поступают так, потому что это кажется выходом из вонючего чавкающего болота, в котором они оказались. Почти спасением, пусть и временным.

Нет-нет, они, естественно, не хотели этой войны. И они против убийств. И даже, наверное, против режима.

Но настали страшные времена. И в этих временах всем приходится определяться заново. Как говорил герой фильма Рязанова: "Проверка — она всем проверка".

Сказать "Украина виновата" — невозможно, ошметки совести пока не дадут заснуть.

Произнести имя путина — тоже никак. По причинам понятным.

А вот призвать стороны прекратить огонь, "закончить войну", вообще войну — в самый раз.

Так и возникает вот эта гаденькая формула, которая по сути — умышленное враньё, такое, впрочем, сладкое для многих их единомышленников. "Это не мы виноваты, это все виноваты, что войну не остановили, мы ж за Явлинского, а он сказал…" А привычнее — "это большие дядьки виноваты, развязавшие войну, а мы люди маленькие".

Виктор Шендерович

Юлия Галямина отключила комментарии под своим пацифистским "уравнительным" постом, поэтому напишу здесь.

Вспомнилось, в связи с ее логикой, как после убийства Немцова друг убитого, госслужащий Чубайс, сказал, что всем надо остановиться. Ну, то есть, не эскалировать ненависть.

ВСЕМ.

О да. Ненависть - это же нехорошо, правда? Вот, Путин и Немцов ненавидели друг друга - и посмотрите, как плохо это закончилось!

И вот уже нет ни убийцы, ни убитого - просто некая человеческая драма, отличный фон для выхода пацифиста с проповедью. "Ребята, давайте жить дружно..."

Да, Юлия, всем надо остановиться. Только именно Путин, как Вы, может быть, заметили, не останавливается и продолжает настойчиво убивать, целясь именно в людей, и счёт идёт уже на сотни тысяч человеческих жизней и десятки миллионов разломанных и покорёженных судеб.

Он продолжает убивать, получая, должно быть, отдельное удовольствие от подручных "пацифистов", постоянно и тщательно затирающих грани между добром и злом.

Путин продолжает убивать, получая отдельное удовольствие от подручных "пацифистов"

Апропо замечу, что Чубайс был на госслужбе, и вопросов к нему гораздо меньше, чем к Вам.

Почитав комменты, вынужден повторить базовое соображение, высказанное уже много раз: никто не вправе упрекать заложников в молчании. Никто не вправе требовать от Юлии Галяминой жертвенности, выхода на площадь etc.

Но и требовать от нас понимающего сочувственного неловкого молчания в ответ на ее двусмысленные тексты тоже не следует.

Юлия Галямина попыталась развернуть свою мысль в комментариях, написав, что между Россией и Украиной "идет бессмысленная бойня, в которой никто не готов остановиться", но вышло, кажется, еще хуже.

Алексей Сокирко

Юля, твой ли это комментарий и выражает ли это твое отношение к войне сейчас? Как мне кажется, в отличие от твоего поста про убийство детей, этот комментарий:

1. Явно уравнивает агрессора и жертву.

2. Игнорирует многочисленные предложения президента Зеленского о перемирии.

3. Игнорирует заявления Путина о том, что сейчас одна из целей СВО - "освобождение Новороссии" и "все цели будут достигнуты".

Tatiana Anikina

Знаете, а есть все же смысл в откровениях очень хороших ли, либеральных ли, называющих себя оппозиционными ли, антивоенным ли, жертвами ли (простите за обилие "ли" - "якобы" очень уж книжно) россиян. Где бы они ни обитали в данный момент и как бы с ними ни носились другие россияне-единомышленники или так ничего и непонявшие зарубежные спонсоры-грантожалователи.

Смысл лично для меня в том, что своих врагов я теперь могу назвать поименно. Вот, например, Юлия Галямина уже не просто неприятный мне персонаж — она мой враг. И точка.

Andrei Agapov

Юлия Галямина не просто уравняла жертву и агрессора. Галямина написала ложь. Галямина, прикрываясь пацифизмом, оболгала украинцев. Галямина своим постом утверждает, что Украина убивает русских детей из мести.

Это чудовищная манипуляция и ложь.

Россия ежедневно на протяжении 4,5 лет совершает акты терроризма против гражданского населения. Россия бросает КАБы по жилым кварталам городов, устраивает охоту дронами на цивильных в прифронтовых территориях, Россия устроила гуманитарную катастрофу для гражданских в Олешках, Сумах и Харькове.

Украина бьет по НПЗ и военным объектам, стараясь ослабить снабжение армии агрессора

Украинцы могли бы из чувства мести делать так же в ответ, но они так не делают. Украина бьет по НПЗ и военным объектам, стараясь ослабить снабжение армии агрессора. Жертвы среди гражданских есть, но они действительно случайны, и их количество Украина сознательно пытается минимизировать.

Возгласы мести звучат в интернете, но не реализуются на практике.

Katia Margolis

Не хотела ещё раз писать, но придется.

Потому что пока путинцы продолжают заниматься демонстративным ночным международным терроризмом, пока московская отмороженная летним солнцем публика продолжает работать глушителем в ресторанах и на вернисажах, именно на явлинских и галяминых возложена функция подготовки отходных путей.

Они и рады стараться.

Вижу уже у некоторых итальянцев в постах разговоры о "искорке надежды" — после того, как Явлинский что-то там очередное разрешенное и согласованное проблеял на очередном съезде давно гнилого яблока.

Пока Киевляне разбирают завалы и считают погибших, они не смотрят в ту сторону и убеждают свой будущий воображаемый электорат, что они за мир, просто вот беда— никто "не готов остановиться".

Только вот маленькая разница.

Если остановят Россию и этой империи придет конец— действительно наступит мир.

Если остановится Украина— наступит не мир, а перманентная война , где не будет Украины, Европы, ни будущего свободного мира.

Неразличение добра и зла, насильника и жертвы —это не мир, а безнаказанность и значит, пособничество дальнейшим преступлениям .

Галямина как лингвист прекрасно понимает разницу семантики "бессмысленная бойня" и "преступная война".

В одном она белая и пушистая и якобы за мир в этом ужасном несправедливом и страшном мире и когда это "закончится" (для "антивоенной/хорошерусской" аудитории само — потому что десятки тысяч украинских героев для вас никто, вы и имен-то за почти пять лет не удосужились выучить), ты, Юля, будешь заниматься манипуляциямм и политикой как ни в чем не бывало, а во втором— до конца жизни стоять на коленях , каяться, молить о прощении и выплачивать репарации.

И будет именно второе— сколько бы ты ни манипулировала.

Anton Starikov

Никто не требует от оставшихся в России public persons геройства, хотя тысячи людей сегодня сидят там за свою позицию. Не можете сказать - промолчите. Разве не честнее? Но молчанию Вы предпочитается такие вот манипуляции, которые мало того, что являются откровенной подлостью по отношению к украинцам, еще и оказывают медвежью услугу российскому населению. Читая подобные тексты, где как бы нет правых и виноватых, а все только убивают детей, россияне вообще никогда не отрефлексирует, какой лютый кошмар произошел с ними и с их страной.

Есть аргументы и у тех россиян, которым близка позиция Юлии Галяминой, причем в их числе – не только оставшиеся в России.

Шура Буртин

Ну так Путин же это сказал в ответ на то, что его взялись к миру принуждать. А что еще он мог на это сказать? Зеленский тоже говорил и про границы 91 года, и даже целый закон принял, запрещающий переговоры. Но мы же понимаем, что это риторика. А так и Путин сто раз говорил, что он за мир. Только они оба всегда предлагают - во всяком случае публично - варианты, на которые другая сторона точно не согласится. В этом смысле они одинаковые - а не в вопросе, кто на кого напал, или за кем правда. Напала Россия, Украина защищается - а оба президента делают вид, что они за мир, а другая сторона за войну. Или хочешь договориться, или пытаешься унизить противника. Одновременно это сложно достижимо.

Andrei Buzin

Саша Кынев и Юля Галямина в своих постах в Фейсбуке с разрывом в один день написали практически одно и то же. Они написали, что война вошла в режим круговорота: отвечать ударом на удар можно до бесконечности.

Эти посты – о том, что и Саша, и Юля против войны, и они декларируют это. С другой стороны, кроме декларации в этих постах ничего больше нет. И не может быть, потому что за большее в стране, где они живут, могут посадить в тюрьму, а потом убить.

А уж деклараций о том, что "мы против войны" у нас предостаточно. Даже Путин это декларировал.

В стране, где они живут, могут посадить в тюрьму, а потом убить

Саша и Юля – известные блогеры. Их посты и на этот раз породили много ответов. И в ответах пишут, что у этого круговорота есть вполне определенное начало, за которым стоит вполне определенный персонаж. И что иногда отказ от ответного удара вызывает еще большую агрессию. О том, что кроме желания ответить, в России растет число миллиардеров, которым война как мать родна. И вообще о том, что Украина и Россия в этой войне играют разные роли.

И правильно пишут. Разница лишь в том, что пишут из стран, где можно говорить прямо.

Михаил Беньяш

Тот факт, что людей, покинувших Россию из-за непринятия войны, триггерит от пацифистского высказывания, больше говорит об этих людях, чем об авторе высказывания.

Пацифизм — это соображение совести.

Это сопротивление войне в форме неучастия в ней.

Это отказ выбрать сторону.

Это отказ от войны.

Собственно, это и есть именно антивоенная позиция, которая в России требует на порядок больше мужества, чем хейт в сети из Европы

А то, что на днях продемонстрировала либеральная общественность, сворой кинувшись мочить одну Юлию Галямину, — это вполне себе даже провоенная позиция, только со стороны Украины. И они вполне имеют право на такие убеждения, как и Галямина имеет право на пацифизм.

Пацифистов люто ненавидят обе стороны, потому что каждой стороне для победы нужны консолидация и единство, соответственно: кто не с нами, тот против нас.

Пацифистов люто ненавидят обе стороны

Но внезапно двухминутка ненависти развязанная либеральным ЛОМами к пацифистке Галяминой стала до смешения похожа на аналогичную двадцатичетырехчасовку ненависти со стороны Z-сетки, ненавидящей антивоенщиков ровно за то же самое.

И дело даже не в правомочности высказывания. Мы живем в свободной стране со свободой слова, говорить можно что угодно, и тебе за это ничего не будет. Кейсы Волкова и депутата Сейма Павлиониса тому прямые подтверждения.

А дело в том, что голос русских пацифистов, звучащий из России, крайне важен. Потому что, в общем-то, он нормализует отказ от участия в войне даже для тех, кто в ней участвует, то есть по сути это есть не что иное, как завуалированная пропаганда дезертирства.

А дезертирство в российской армии надо всячески поощрять. Чем больше солдат с российской стороны примут для себя пацифизм как разумную идею и руководство в поведении, тем больше из них "сожгут свой мундир и сломают саблю".

И в этом разрезе позиция Галяминой крайне важна.

А что касается хора осатаневшей от ненависти тусовочки, таки хочу сказать, что их дискуссия с пацифистом сходу превратилась в травлю пацифиста, да такую, что мне в какой-то момент, даже стало перед зедниками как-то неудобно, за своих, казалось бы единомышленников.

Да и с чисто эстетической стороны это все выглядит мерзко и недостойно.

Большая аудитория — это большая сила. А большая сила, как нас учил дядя Бен, — это еще и большая ответственность. Использование большой силы для травли одной Галяминой — это и безответственно, и пошло. Кроме прочего, это еще и говорит о том, что вчерашние мастера пера, не то чтобы прямо исписались, сколько утратили то тонкое чувство гармонии, за которое мы их в свое время так полюбили.

И жаль конечно, что так называемые лидеры общественного мнения, не нашли лучшего применения своей большой силе, чем травля за пацифистское высказывание. Вот это, правда, очень жаль.

Владимир Ермолин

Что ужасно аморального (по Шендеровичу) сказала Юлия Галямина, мой любимый иностранный агент? Нельзя убивать детей, она сказала. Ни тех, ни этих. И тут же ей на грудь повесили табличку "Она равняет жертву и насильника". И повлекли к позорному столбу. Что интересно, среди экзекуторов и улюлюкающей толпы замечены как видные, так и совсем не видные демократы. Мне что-либо новое в эту бурную дискуссию добавить нечего. Скажу только, что Юлю знаю сто лет (высчитывать конкретно сколько, замаюсь). Это честный, порядочный и мужественный человек - это я так, набрасываю характеристику с места работы (Грани.ру) для товарищеского суда. Она всегда говорила и говорит о том, что у ней болит. Без всякого расчета на политическую выгоду. Что для политика означает почти профнепригодность. Могу только добавить то, что уже сказал месяц назад (и за что огреб по полной). Нет справедливо и несправедливо убитых детей. Кто с этим готов спорить с пеной у рта, тот просто моральный инвалид. Увы, война плодит во множестве и таких инвалидов.

Алексей Венедиктов

Читаю интереснейшую дискуссию вокруг постов Юлии Галяминой. Как многие люди разговаривают со своим отражением, по-разному интерпретируя сказанное… Хотел написать "забавно", но ничего забавного в этом нет. Печально.