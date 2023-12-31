Без грамотёшки. Анатолий Стреляный – об олухах и пацанах

Мало кто сразу согласится, что именно слабое и к тому же извращённое образование первых лиц путинизма привело Россию к сегодняшнему положению. Тогда, мол, надо считать, что и Гитлер рухнул по той же причине. Нет, скажут, тут другое. Они, мол, просто переоценили свои возможности – чуваков подвёл глазомер, такое бывает. Но к этому ведь сам собою добавляется "узкий кругозор", не так ли? А что это такое, как нехватка грамотёшки или – по-умному – дефицит знаний? Во всяком случае, как одна из причин. Даже если последняя…

Вот как они объясняют себе свою неудачу?

"В Вашингтоне ждали и хотели нашего вторжения. Россия оказалась втянута в войну со всем Западом по американо-британскому сценарию. Нас обманули, нам внушили иллюзию нашей быстрой победы!" Это – академик Глазьев, помощник Путина. Он был первый, кто это сказал. Кто станет последним, тот не знает сам.

Легковерие, таким образом, было объявлено чуть ли не достоинством. Причём достоинством кремлёвским. Ведь если вы доверчивый, то, стало быть, хороший. А если вы хороший, то должен быть кто-то плохой, который только о том и думает, как бы воспользоваться вашей "хорошестью".

Не допускают мысли, что к ним может быть приложено старинное слово "олух" в современном виде: что же вы, мол, за лохи такие, что вас провёл какой-то англосакс?

Легковерие-то было, только несколько иное. Они слишком легко поверили себе, что точно знают, как всё устроено в мире. Видели перед собою, как им казалось, таких же, как сами: алчных и тщеславных, обо всём врущих и людям, и себе. О них, именно таких первых лицах Запада, об их бизнес- и прочих приключениях Кремлю из года в год докладывала его разведка, собственные и приглашаемые аналитики. Всё им было ясно, да и что тут может быть не совсем ясного? Всюду и всем рулят деньги – значит, так всё и можно порешать.

Им не приходило в головы, что иметь дело доведётся не с персонами – чужими по языку, но близкими по складу, а с обществами, с Цивилизацией, с этим институтом №1 на планете – с той сущностью, которая самоё себя не до конца понимает и не всегда ценит, но в конце концов всё решает по уму. "Ваше величество! Зачем вам эта говорильня?" Последние наследники Победоносцева, ничего другого в представительной демократии они так и не разглядели.

Они думали, что всё, что говорит наука о природе тамошних понятий, о воспитательной силе демократических учреждений – не более чем разговоры. Сидящим в Кремле и на Лубянке, им трудно было представить, что всё это живёт самостоятельной и очень серьёзной жизнью, что это всё, когда надо, может включиться на такую мощность, что купленные ими Шрёдеры сникнут до незаметности.

Не проникли, короче, в природу Запада, думая, что знают его не хуже, чем себя. Им не хватило всего того, что благотворно способствует становлению личности: не хватило воспитания в том смысле, который вложен, например, в книгу, создавшую, как считается, современного американца. Я говорю о "Воспитании Генри Адамса". Суть этого воспитания в неприятии, в преодолении того, что другой наставник Америки Драйзер назвал "нулевой нравственностью" первых титанов американского бизнеса и американской же коррупции.

С виду почти городская страна, а по существу – сельская община, которую насильно одели во всё городское

Пацанам оказалась кровно близкой известная мудрость: весь мир – бардак, все люди – его личный состав. Наш – русский – мир тоже, мол, бардак, наши люди тоже его персонал, но они, к их чести, этого не скрывают, по крайней мере от себя. Они продаются-покупаются открыто. То, что у пиндосов прячется внутри государства, то в России идёт по его фасаду. Это, прежде всего, военно-полицейские функции – их, "важнейших и решающих", "традиционно не прячут, а наоборот, демонстрируют, поскольку Россией никогда не правили купцы".

Всё к тому же подчинено, мол, "основной задаче – доверительному общению и взаимодействию верховного правителя с гражданами". Именно на этом, на доверии к первому лицу, российское государство "и начинается, и держится". И здесь-де не просто отличие России от Запада, где "культивируется недоверие и критика", а её, России, сила.

Взятое в кавычки звучит сатирически, а это было то, что вошло в обиход как вполне серьёзный документ – манифест Суркова, ещё одного известного помощника Путина. Молчать уже было невозможно. Национально озабоченные люди криком кричали, что страна должна всё-таки знать, что она такое, куда ей грести и к чему причалить.

Далее пошло: профессорскими, затем и прочими, вплоть до актёрских, устами стала озвучивать себя "особая цивилизация имперского типа" – одна из трёх на Земле, способная "восстановить человечество во всех его проявлениях", если предположить, что все остальные "исчезают в одно мгновение". (Вторая и третья – Китай и "пока США".) Для этого предлагалось повести наконец Россию на Восток, по ходу увеличивая её население – где-то до 350 миллионов. Брать их "с Украины, из Центральной Азии, дальнего зарубежья". Главное – не стесняться, не робеть, а хорошенько уяснить, что "география – наша судьба", что Россия в качестве "народной империи" – это "ковчег безопасности народов Евразии".

В такой обстановке не мог не возникнуть Замысел с большой буквы: создать за Уралом, "в зонах хорошего климата", пять-шесть "узлов роста", заведомо "комфортных", чтобы их охотно заполнила молодёжь. Когда Шойгу от своего имени огласил эту задумку одного из своих советников, он был назван автором единственного проекта, ради которого только и стоит "напрягать все силы общества".

Это всё сочинялось и звучало задолго до 24 февраля 2022 года. В этот день лишь стало ясно, что и планировалось. Планировалось на полном серьёзе, но без грамотёшки, которая могла бы сбить их… да хотя бы с дикой мысли об увеличении населения России до 350 миллионов, из которых 40 с лишним – украинских!

мы вообще-то лучше всех, поэтому все должны нас уважать, любить и бояться, что одно и то же

Через год Путин обновил свою Концепцию внешней политики. Была наконец облечена в слова та самая Русская национальная идея, которая просилась на свет все послесоветские годы. Ещё Ельцин отводил на её извлечение из народных глубин год, и не за так… Где год, там и тридцать, и поднято было то, что и тогда было перед глазами и на слуху – что называется, валялось под ногами, да всё не решались помещать его, не краснея, на знамя.

Ну, и вот: "Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития, играющего уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества".

Мы, то есть особые, мы вообще-то лучше всех, поэтому все должны нас уважать, любить и бояться, что одно и то же. Так опять видит себя большинство, и видит смело, ибо глазами начальства. Оно, начальство, не могло не считаться с этой народной привычкой, ставшей потребностью. Чтобы откликнуться на неё, особой грамотёшки не нужно, она может только мешать. В этом по-своему мудрая природа того невежества первых лиц, которое озадачивает сегодня самого Господа Бога.

Он, наверное, тоже вспоминает учёное слово "псевдоморфоз". Очень уж наглядно несоответствие всего, что обозначено в меню, тому, что в натуре. С виду дом как дом, но жизнь в нём – жизнь подворотни. С виду почти городская страна, а по существу – сельская община, которую насильно одели во всё городское и велели жить тоже по-городскому, с понятием, что личность – всё, а любой скоп – ничто. Деваться ей некуда, и она делает вид, что так и живёт, а на Запад, откуда это всё пришло, и обижается, и считает его придурком, и завидует ему – всего намешано в её невзрослеющей душе.

Анатолий Стреляный – писатель и публицист

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