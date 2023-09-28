Они все еще и поэты

Владислав Сурков, который как известно видный российский поэт, драматург, помощник президента и строитель суверенной демократии, выступил с новым произведением, на тему будущего России после "победы". Произведение одобрили в Кремле, государственные агентства отрекламировали его одинаковыми анонсами. Кстати, думы о будущем не мешают им всем складывать стихи и песни. Творческим самовыражением занята практически вся кремлевская верхушка. Почему их на это так тянет? В разговоре участвуют: драматург Артур Соломонов, кинокритик Екатерина Барабаш, журналист Роман Цимбалюк. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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