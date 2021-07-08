Правозащитники просят ООН вмешаться в дело Пивоварова

Правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights House Foundation и International Federation for Human Rights обратились с открытым письмом к ООН, осуждая политически мотивированное преследование в оппозиционеров в России, в том числе бывшего директора ликвидированной "Открытой России" Андрея Пивоварова. Он находится в СИЗО по обвинению в участии в деятельности "нежелательной организации" из-за поста в фейсбуке.

В направленном 7 июля письме говорится о произвольном лишении свободы оппозиционного политика Алексея Навального, нарушении прав на свободу выражения мнений через законодательство об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях", ущемление прав на мирные собрания.

Подписавшие документ международные правозащитные организации просят ООН обратиться к российским властям с требованием прекратить все преследования за "‎преступления" по подобным статьям" и немедленно освободить Михаила Иосилевича и Андрея Пивоварова, задержанных исключительно за их предполагаемое участие в деятельности произвольно запрещенной "‎Открытой России".

Андрей Пивоваров и его защита связывают его преследование властями с выдвижением в кандидаты Государственной думы от партии "Яблоко"на выборах в сентябре.

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