Правозащитники просят ООН вмешаться в дело Пивоварова

Правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights House Foundation и International Federation for Human Rights обратились с открытым письмом к ООН, осуждая политически мотивированное преследование в оппозиционеров в России, в том числе бывшего директора ликвидированной "Открытой России" Андрея Пивоварова. Он находится в СИЗО по обвинению в участии в деятельности "нежелательной организации" из-за поста в фейсбуке.
В направленном 7 июля письме говорится о произвольном лишении свободы оппозиционного политика Алексея Навального, нарушении прав на свободу выражения мнений через законодательство об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях", ущемление прав на мирные собрания.
Подписавшие документ международные правозащитные организации просят ООН обратиться к российским властям с требованием прекратить все преследования за "преступления" по подобным статьям" и немедленно освободить Михаила Иосилевича и Андрея Пивоварова, задержанных исключительно за их предполагаемое участие в деятельности произвольно запрещенной "Открытой России".
Андрей Пивоваров и его защита связывают его преследование властями с выдвижением в кандидаты Государственной думы от партии "Яблоко"на выборах в сентябре.
- Андрея Пивоварова задержали 31 мая, сняв с самолёта в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Позже стало известно, что против него возбудили уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией — "Открытой Россией". Поводом для уголовного дела стал репост Пивоварова в фейсбуке, который он, по версии следствия, сделал год назад в Краснодаре. Политика из Петербурга привезли в Краснодар, где суд арестовал его на два месяца.
- Нижегородский предприниматель и активист Михаил Иосилевич был арестован 1 октября 2020 года. Уголовное дело против Иосилевича было возбуждено по статье об осуществлении деятельности "нежелательной организации". Он якобы предоставил помещение для проведения тренингов наблюдателей перед выборами. На самом деле тренинг проводился не в Нижнем Новгороде, а в Новгороде Великом. Иосилевич стал первым обвиняемым по этой статье, которого в качестве меры пресечения отправили в СИЗО.
- В 2017 году власти России признали "нежелательными" зарегистрированные в Великобритании структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В Генпрокуратуре говорили, что это не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ Медиа".
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