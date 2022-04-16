Бизнесмены со связями с Россией попросили не называть их россиянами

Ряд бизнесменов со связями с Россией попросили американский журнал Forbes не называть их российскими гражданами. Издание пишет, что последние несколько лет получало подобные просьбы, но в последние месяцы их число заметно возросло.

Среди тех, кто обратился в Forbes – основатель Telegram и создатель соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров. Его представитель пояснил, что Дуров давно уехал из России и возвращаться не планирует. В прошлом году бизнесмен получил гражданство Франции. У Дурова также есть паспорт островного государства в Карибском море Сент-Китс и Невис. Последние годы основатель Telegram живёт в Дубае.

С аналогичной просьбой в Forbes обратился соучредитель компании Revolut Ник Сторонски. Он покинул Россию в возрасте 20 лет. Сторонски – гражданин Великобритании.

Среди тех, кто не хочет ассоциировать себя с Россией уроженец Украинской ССР, а ныне гражданин США и Великобритании, инвестор Леонард Блаватник, покинувший Советский Союз в 1978 году, и Юрий Мильнер. Его называют самым влиятельным технологическим инвестором в России. В 1999 году Мильнер получил гражданство Израиля, с 2014 года живёт в Калифорнии. С того же года, по словам бизнесмена, он не был в России и не имеет там никаких активов.

После вооруженного вторжения России на территорию Украины страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие станции. Под ограничения попали известные российские бизнесмены – их активы заморожены. Несколько сотен компаний приостановили или закрыли в России свой бизнес.