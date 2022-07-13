"Бьет в сердце, но не тех". Блогеры о новой антивоенной серии "Масяни"

Известный мультсериал "Масяня" после начала вторжения России в Украину из юмористического превратился в антивоенный. Предыдущая, 161-я серия была посвящена тому, как говорить с детьми о войне, а в 162-й, под названием "Санкт-Мариубург", создатель "Масяни" Олег Куваев попытался рассказать о судьбе Мариуполя на примере его города-побратима - Санкт-Петербурга. Попытка, судя по реакции комментаторов, удалась: многие пишут, что смотреть серию тяжело, но необходимо.

Илья Жегулев

Обязательно посмотрите последнюю Масяню. Кажется, впервые плачу от мультфильма.

Олег Куваев смог легкие ироничные анимационные скетчи начала 2000-х с приколами про "пошел ты в жопу директор", к которым никто всерьез никогда не относился, превратить практически мультдоки о сегодняшней жизни, которые без слез невозможно смотреть. Даже если сложно смотреть, заставьте себя посмотреть до конца.

Татьяна Становая

"Учись охреневать молча" (с). В этом точно многие преуспели.

(последняя Масяня)

Александр Плющев

Конечно, вряд ли, но вдруг вы не видели новую Масяню.

Олег очень точно улавливает, как на простых и в то же время очень болезненных примерах разъяснить, что происходит.

Арсений Веснин

Если вы ещё случайно не посмотрели Масяню, посмотрите обязательно.

Юлия Латынина

“Эмпатия- главное человеческое чувство. Способновсть сопереживать. Способность поставить себя на место другого. Этот мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает русско-украинскую войну.” – Олег Куваев

Когда голос поколения, коим, без сомнений, является Масяня, восстаёт против режима, можно сделать определённые выводы.

Мария Строева-Воличкова

Вчера я плакала над Масяней, а в соседних странах плакали мои дети.

Мы начали смотреть и любить Масяню 21 год назад. Я была совсем молодая, а мои дети - довольно маленькие. Мы взрослели вместе с ней, наши дети росли с детьми Масяни. Она стала частью наших поколений, неотъемлемой. Частью культурного кода. Цитаты и песни. Которые не надо объяснять - все всё мгновенно понимают.

162 серия - это больше, чем очень точный, безукоризненный, чрезвычайно хлесткий художественный антивоенный манифест.

Михаил Козырев

Отложите всё. Такого выпуска ещё не было…

Попробуйте послать его всем вашим "не-всё-так-однозначно" друзьям. Может, что-то начнут чувствовать...

Роман Супер

Покажите кто-нибудь этот эпизод императору. Возможно, даже его сердце вздрогнет.

А Олег Куваев, конечно, настоящий герой России.

Виктор Шендерович

Гениальная Масяня.

Просто и доходчиво.

Крутить по телевидению, по всем каналам, до прояснения сознания.

Александр Невзоров

Да. Сильная штука. Жаль, что вата не поймёт. А она точно не поймёт. Сделает все, чтобы не понять. Потому, что если поймёт - удавится на месте.

Провластные блогеры отзываются о новой серии с положенным скепсисом.

Дарья Козеко

Мне очень нравится, как либеральные фигуры в изгнании поголовно запостили свежую Масяню с подписью: «покажите это тем, кто еще не понял ПРАВДЫ». Темник темником, но даже если либеральные фигуры искренни и действуют самостоятельно, то они буквально профнепригодны.

Просто представьте: ваш знакомый нетвойнет, четыре месяца подряд пытающийся вас переубедить Бучей, Мариуполем и крадеными стиральными машинками, говорит вам: «Ну вот это вот точно изменит твое мнение».

И скидывает СЕРИЮ МАСЯНИ.

Алексей Ларкин

Самое смешное, что это не "новая" Масяня. На самом деле этот дебильный мультик выходил все эти годы. Просто она настолько никому не нужна, что никто и не слышал. Настолько малая аудитория у этого проекта, что Госдепу приходится раскидывать ссылки через всю свою сетку.

"Малой" аудиторию проекта никак не назовешь, пишут комментаторы из противоположного лагеря.

Владимир Серебровский

"Настолько малая аудитория у этого проекта, что..."

...что её предыдущая топовая серия, «Вакидзаси», набрала на YT 6 млн (шесть миллионов) просмотров — при том, что это DIY-анимация, которую Куваев снимает в одно лицо, оплачивается она донатами, а рекламируется исключительно методом сарафанного радио.

С удовольствием напомню, что снятый вами и Холмогоровым в ровно том же самом марте «Фёдор Михайлович», оплаченный казёнными картофельными очистками и рекламируемый всеми т.н. «топовыми телеграм-каналами», набрал 6,5 тыс. (шесть с половиной тысяч) просмотров.

Во-первых — сверчок, знай свой шесток.

Во-вторых и в-главных — ваша русская пропаганда живёт в глухо заколоченном манямирке, не имея ни малейшего понятия, что происходит в стране.

Успех 162-й серии "Масяни" усиливается тем фактом, что расходиться по сети она начала еще до того, как была опубликована на официальном канале его создателя, отмечает сценарист анимационных фильмов Олег Козырев:

Я так понял, новая Масяня разошлась в патреоновской ссылке (вот почему ее не могли найти на канале Куваева).

Феноменальное число просмотров для такого случая. Сейчас ее уже отпремьерили и на канале Олега Куваева. Но сам факт любопытен. Я не знаю второго такого случая рекордных просмотров ролика, доступного только по прямой ссылке.

Куваева ругают за то, что его высказывания в последнее время стали слишком прямолинейными, и за то, что он напрасно бередит раны украинской аудитории.

Мария Баронова

За неделю до войны к нам в Москву приехал один дальний родственник из украинского города, который я не буду называть, потому что времена такие. Приехал по одному семейному делу. Человек он одной со мной культуры и казалось бы, принадлежащий одинаковому семейному культурному коду. Не из западной Украины. В общем, понятен типаж. Наш человек, похожих со мной взглядов. И не за тех, и не за этих, против херни. Даже старается отрефлексировать свои мужские привилегии и фильтровать патриархальный язык в тот момент, когда вся его мужская привилегия — это на самом-то деле попасть на фронт бессмысленной, чудовищной войны.

И вот, я в середине марта, или когда там вышел мультик, такая ему и говорю:

- Ооо, ща я тебе крутейшую последнюю Масяню покажу, мощно там Куваев всё показал.

И начала показывать. Ну, я реально не подумала. И как вы помните, там в какой-то момент начинается клип под тяжелую музыку с кадрами разрушенных домов, бегущих людей. В общем, ужас для москвича, но ужас, такой, который заставляет еще раз ужаснуться этой войне, но не больше. А он, увидев начало этого клипа в ужасе захлопнул ноут и его просто стало трясти.

И только в этот момент до меня дошло, что я сделала что-то кардинально не то. Включая анонс эпизода, как: «Там ваще всё круто показано, до самых тупых дойдет».

И вот тогда до меня дошло, что для непосредственных жертв и тех, у кого там сейчас мама, это просто невыносимо, самые тупые скорее не увидят или не поймут, а я просто сижу тут и восхищаюсь от «художественной ценности» там, где восхищаться не надо. Да еще и настолько не корректно и не чувствительно себя веду, что сразу не догадалась, что такой мультфильм жителям обстреливаемого города сейчас показывать не надо.

Вывод тут и про разный опыт у людей даже в пределах одной страты/расширенной семьи и про то, что думайте вообще головой, когда что-то снимаете, что-то показываете и что-то сочиняете в рамках своих акций.

Искусство, конечно, должно шокировать. Но чувства у людей тоже есть. И людей надо любить, а не ненавидеть.

В то же время многие уверены, что с российским зрителем сейчас нужно разговаривать именно так.

Юлия Фридман

До войны что-то не могла я смотреть Масяню, а теперь вот -- самый подходящий военный жанр. Последний выпуск хвалят (до слез, мол) и ругают за то же, то есть, за манипулятивность. Хорошие люди говорят, он, мол, разрушит тех, кто и так плачет и кается, а прочие его и не смотрят. Честно говоря, мне непонятно, чего разрушит -- ничего нового для себя они оттуда не вынесут. Заархивированное известное (но красота, по мнению многих, есть плотность упаковки).

(1) Шок от того, что в двадцать первом веке цивилизованный сосед может напасть на цивилизованного соседа (здесь есть цивилизационный эгоизм; пройдет с человечеством).

(2) Реальность вскрытого дома, вскрытого человека и смерти рядом.

(3) Внезапно негде взять привычное и жизненно необходимое -- например, воду.

(4) "Оно не кончается". Изнуряющая рутина, для этого труднее всего подобрать слова.

(5) Абсурдность мотивировок "освобождения" для тех, кто освобождению подвергается. Дикая ярость от оскорбительно халтурного вранья.

И здесь же -- правильно называются имена городов, в которые для безопасности эвакуировались герои. Это не манипуляция, а вполне конкретный message: скажем, сейчас вот русские бегут от ментов в Казахстан, а повернись все иначе, под ковровые бомбардировки легли бы те самые в текущей реальности приютившие их города. Более или менее худшее, что человек может совершить -- это обман доверия.

Не хватает только (1) потрясения русских от того, что _все_ китайцы не вышли на улицы протестовать против этой [фигни]; (2) Китайских дикторов с кадрами разрушений, убитых и комментариями -- де если бы русские не сопротивлялись, не было бы столько жертв среди освобождаемого населения.

За то, что место русских в "Санкт-Мариубурге" отдано китайцам, автора много критикуют. Кому-то кажется, что это снижает убедительность мультфильма.

Андрей Мовчан

Если меня спросить – какая эмоция является доминирующей в новой серии «Масяни», я бы ответил: «Удивление». Гениальная находка автора, который сумел ухватить суть явления под названием «Российский Обеспеченный Класс» (сокращенно РОК). Как и герои мультфильма, миллионы россиян сегодня пребывают в удивлении.

Удивление довлеет над «хорошими русскими» (наименование это, сокращенно «ХРУ», всерьез готовы присваивать некоторые лидеры оппозиции избранным россиянам) – мы в свое время пожимали столько рук тех, кто сегодня радуется убийствам… Кажется наши руки никогда не отмыть от этих пожатий… И ведь не то, чтобы мы не знали тогда; мы не знали – насколько. Думали – дураки и мелкие жулики. Оказалось – убийцы. Думали – мы проявляем вежливость. Оказалось – беспринципность. [...]

Герои «Масяни» удивляются, потому что они, при всей своей милости и прогрессивности, невероятно наивны, и до последнего были убеждены: бомбы и снайперы случаются у «народов второго сорта» в «неправильных странах», где нет учебников по квантовой физике на родном языке. У Масяни такой учебник был – всё в порядке. [...]

Авторы «Масяни» не менее наивны, если думают, что их мультфильм кому-то откроет глаза. Им тоже предстоят свои открытия:

Для многих быт сейчас важнее всего – честности, справедливости, свободы, безопасности, быта завтра

Оказывается, для многих быт сейчас важнее всего – честности, справедливости, свободы, безопасности, быта завтра. «Да, конечно, тут сажают на 7 лет за пару фраз; да, понимаю, могут закрыть границы; да, может быть мобилизация. Но ты понимаешь, у меня квартира, её не продать; и получать я там буду меньше, чем здесь, а жизнь там дороже; и вообще я здесь привык…». Оказывается можно бояться разбиться на самолете (вероятность 1/1 млн), но игнорировать опасность погибнуть на войне (за 4 мес войны вероятность уже 1/3 тыс, если ты мужского пола от 18 до 48 лет), быть посаженным в тюрьму (в России примерно 1/200), потерять бизнес отжатый силовиками (1/25 примерно если верить статистике). Можно бояться, что заработаешь на 15% меньше, но игнорировать что проживешь меньше на те же 15% (опять статистика!) или что ассортимент доступных товаров будет на 50% уже.

Оказывается, большинство ценит свободу слова и собраний, свободу выбора идеологии, свободу передвижения ниже, чем малую часть своего заработка или березки за окном. Да они их отсутствия просто не замечают, им всё равно. Другое дело – недвижимость. Если им указать на их безразличие, они отвечают «а у вас там то же самое» и никакими примерами и доказательствами их не переубедишь.

Робкая попытка авторов мультфильма предложить РОКу «приложить к себе» падающие с неба бомбы разбивается всё о тот же комплекс исключительности и превращается в американский боевик о китайском вторжении – «мы любим, когда нас пугают понарошку». Потому что и ХРУ и РОК понимают: никакая ракета в «Исакий» не попадет, ни сегодня ни завтра.

Это вообще плохой аргумент: «а если бы такое сделали с тобой?»

Это вообще плохой аргумент: «а если бы такое сделали с тобой?». Он изначально предполагает, что мораль относительна. «А со мной то не за что!»; «Нет, со мной такого не сделают, у меня 6000 боеголовок». Вопрос решен, идем спать спокойно, все проблемы «у них», а не у нас.

Хороший аргумент другой: «Именно, потому что такого не может быть с тобой, делать это с другими – вдвойне преступление». Но если в России люди были бы способны услышать этот аргумент, не появилась бы и последняя серия Масяни – потому что эмпатия её авторов тоже не безгранична; просто в её границы Мариуполь входит, в отличие от эмпатии РОК.

Множество комментаторов и вовсе сочли расистским использование китайцев в качестве очевидного врага.

Антон Литвин

При всем драматизме Масяни, неприятно видеть, что аналогом российских солдат, убиваюших детей, назначены китайцы.

С какой стати?

Белла Рапопорт

Посмотрела, как хорошие русские обсуждают в соцсетях, поч в масяне на петербург нападает китай, и у меня для вас новости: они еще и расисты

Другие пытаются объяснить, что вражеский Китай - не такое уж большое преувеличение.

Николай Митрохин

Тут определенная часть общественности негодует или удивлена, что в мультфильме про Масяню, агрессорами изображены китайцы. Но это, подозреваю, от малого знакомства с направлением по которому идёт Китай. А он ровно также активно готовится к большой войне, как Россия в 2012-2021-м. Активно производит и вводит в строй новые мощные вооружения, тренирует армию, провоцирует соседей и потенциальных противников на море и в воздухе. Оккупирует спорные территории.

Принято считать, что воевать он собирается с США. Но это только по той причине, что китайцы остальных соседей как серьезных соперников не рассматривают. Ничего это не напоминает?

А в целом, в ближайшие десятилетия нас ждут крупные войны между действительно большими государствами - Китаем, США, Японией, Индией, Пакистаном, возможно Индонезией. Так что российско-украинская война это прелюдия. И возможность ЕС ещё раз подумать о том, была ли её стратегия уничтожения собственного ВПК и армий правильной. Или надо "что то менять".

Александр Баунов

Пока закона о дискредитации союзной китайской армии нет, можно не только смотреть, но даже рекомендовать выдающийся 162-й выпуск Масяни https://www.youtube.com/watch?v=s-GLAIY4DXA. Главный его сюжетный ход — китайский лидер, объявляющий спецоперацию по искоренению в России нацистов при этом кажется чисто теоретическим переносом реальной войны в гипотетическую, так сказать остроумным риторическим и педагогическим приемом.

Тема фашизма русских не просто существовала среди китайцев, а была прямо-таки среди главных

Это не так. Я несколько раз ездил в Китай с репортерскими и страноведческими целями между 2004 и 2010 годом — без знания языка, но с фиксерами-переводчиками и разговорами с людьми простыми и не очень. И тема русского фашизма, вернее фашизма русских тогда не просто существовала среди китайцев, а была прямо-таки среди главных. То есть три первых мысли, ассоциации, сюжета в связи с Россией выглядели так: 1) сильный Путин 2) медленный экономический рост/они все просрали 3) русские скинхеды.

Русские скинхеды встречались во всех разговорах о возможном туризме, работе, учебе, бизнесе в России, их обсуждали в сети, а русские марши с Манежкой попадали на заметное место в тамошних новостях. И все вместе ложилось на почву никогда не исчезавшей коллективной памяти об участии России в унижении Китая, который она рвала на части вместе с другими империалистическими державами, «несправедливых договорах» и представлением, что Дальний Восток и даже Сибирь — колония, а не исконная земля русских, потому что русские — из Европы, а это Азия.

И хотя марши с тех пор подзавяли, в то время как пропаганда рассказывает о подвигах бурятов и дагестанцев на востоке Украины, в центре России фраза «только славянам» никуда не исчезла из объявлений, и даже прогрессивные театры говорили, что одного, максимум двух актеров азиатской внешности и то некуда девать. И если в предыдущий год ты на полном серьезе обсуждаешь, достаточно ли русская таджичка русская, чтобы представлять Россию на Евровидении, то на следующий год ты вполне закономерно идешь воевать в соседнюю страну, которая оказалась недостаточно русской, а злое Евровидение оказывается в параллельном нерусском мире, а таджичка запрещена.

Идея, что Россия захвачена некоторыми неправильным силами, от которых ее нужно освободить - не просто гипотеза

Сама идея, что Россия захвачена некоторыми неправильным силами, от которых ее нужно освободить, тоже не просто гипотеза. С ней выросло старшее поколение китайцев, которым рассказывали, что Россия захвачена оппортунистами и ревизионистами и вот-вот продаст социализм и коммунизм капиталистам, что в некотором смысле так и произошло. Так что есть за что наказывать.

Ну и наконец, те же опоры современной российской риторики, которые изнутри России кажутся идеологией сопротивления мировым гегемонам, если вычесть из них антизападный пафос, привлекательный для Китая и некоторых развивающихся стран, звучат как весенние тезисы нового русского гегемонизма, своего рода глобальный русский марш: уникальная цивилизация, лучший мировой порядок, укреплять и возвращать, только православные спасутся, защитим культуру и семью в мировом масштабе, культ военных побед, города воинской славы от Калининграда до Порт-Артура и вот это всё, за чем недоверчивый китаец сквозь ласковые звуки стратегического партнерства способен расслышать шум марша, который совсем недавно был одним из его главных знаний о России.

За спорами об этичности новой "Масяни" наблюдает социолог Виктор Вахштайн:

Новые морализаторы требуют от совести болеть по всем правилам

Последний выпуск Масяни (как и параллельный срач вокруг Бродского) вдруг обнажил неожиданный для меня раскол между «старыми» и «новыми» морализаторами. Старые – наследники советских диссидентов. Те, для кого «Художники – это больная совесть общества. А больная совесть не врачует никаких ран, она просто болит». Новые морализаторы требуют от совести болеть по всем правилам. Чтобы в крике боли не было расизма и колониализма. Чтобы ваш моральный пафос был кристально чист – без примеси имперских интонаций. Старое морализаторство опирается на литературу сопротивления. Новое – на политику идентичности. Старые М. в душе универсалисты. Новые М. точно знают, что универсализм – это миф и вера в него – часть проблемы, а не решение. Стоит лишь старому морализатору заикнуться про «слезинку ребенка», как новый тут же сообщает: «Неправильно ты, дядя Федор, угрызениями совести мучишься. Ты на мир пытаешься сверху, глазами ангела смотреть, а надо – глазами жертв». Но если старый морализатор, воспитанный на Высоцком и Стругацких, начинает смотреть на мир глазами жертв, ему тут же снова прилетает за нарушение стандартов ритуальной чистоты страдания.

Точку во всей этой драматургии ставит алгоритм Фейсбука. Он автоматически банит аккаунт Куваева. Новейшее морализаторство до отвращения технологично.

Между тем на вопрос, который больше всего всех волнует - удастся ли переубедить "сторонников спецоперации" - комментаторы в подавляющем большинстве отвечают отрицательно.

Кирилл Шулика

Вот прошли сутки с момента выхода Масяни, над которой якобы все плакали, миллионы просмотров и прочее.

Но интересует меня одно - достижение цели. Кого-то мультик переубедил? В ком-то он зародил ростки эмпатии или опять направлено на всю ту же аудиторию, которую не надо переубеждать? Зачем оно тогда? Поймать респект? По-моему, задача подобного творчества совсем не в этом.

В ночи посмотрю интервью дяди Юры Шевчука Гордеевой. Вот он может переубедить, только он о другом и многим из аудитории Масяни не понравится. Он про эмпатию, которая внутри окопной правды первой чеченской. Это совсем другая эмпатия...

Виктор Буравлев

На кого рассчитана последняя серия "Масяни", при всей своей однозначности и убедительности? На тех, кто и так все понимает, переживает и сострадает. Они могут между собой спорить о степени ответственности и виновности, видеть корни зла или уклоняться от обобщений, но в нравственном отношении для них все предельно ясно. Впрочем, некоторые умудрились и тут обнаружить расизм в отношении китайцев.

Для ватника этот мультфильм - невнятный пасквиль на нашу действительность, еще одна попытка пропихнуть западную пропаганду, русофобия на марше. Странно, что до сих пор не пошли в прокуратуру и прочие органы доносы с просьбой разобраться с очередной дискредитацией использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и так далее. Ничего, и до этого дойдет, дайте только срок.

Для обычного умеренно-патриотичного россиянина, который всеми силами уклоняется от вовлечения "в политику" и хочет пережить проблемное время с минимальными потерями - сможет ли этот талантливый мультфильм пробиться к его тщательно заблокированной от посторонних воздействий совести, вызвать сострадание или хотя бы посеять сомнение? Сильно сомневаюсь.

Одному моему приятелю я эту "Масяню" показал, он все понял, естественно, но на вопрос "повлиял ли этот мультик на тебя" - ответ был "нет".

Мария Кондратова

Бьет прямо в сердце... но только не тех, кого нужно

Самым мощным из нарративов вброшенных пропагандой в российское информационное пространство является нарратив неизбежности войны и необходимости "упреждающего удара". Большинство людей поддерживающих эту войну убеждено, что если бы Россия не бомбила Киев, то НАТО бомбило бы Москву (в более мягкой версии - ВСУ стирало с земли Донбасс). Мультфильм талантливо визуализирует этот глубинный страх. Но боюсь, что у тех (немногих) сторонников "спецоперации", кто его посмотрит, реакция будет прямо противоположной ожидаемой. "Вот чтобы ТАКОГО ужаса не случилось в Санкт-Петербурге мы и начали спецоперацию!" - скажут они. "Война - это ужас, но если уж она должна произойти - то пусть не на нашей земле, не с нашими детьми"...

Эффективная антивоенная пропаганда в настоящий момент должна атаковать именно эту веру - уверенность в неизбежности войны для России в любом случае. Только, когда эта убежденность будет сокрушена настанет время аппелировать к эмпатии, пока еще слишком рано...

Мульт замечательный, сильный. Бьет прямо в сердце... но только не тех кого нужно...увы...

Не принижать новую серию "Масяни" до уровня пропагандистской агитки призывает ​Олег Пшеничный:

«Мариубург» Куваева, опубликованный сегодня, — произведение искусства, большой ошибкой было бы воспринимать его как пусть яркий, но публицистический скетч, и уж тем более как пропагандистскую листовку, хотя автор сам весь погружён в сегодняшнюю Катастрофу, и автор идёт напролом, вкладывая в своё искусство всю свою непосредственную реакцию на наш с вами (но прежде всего — для Украины) страшный сегодняшний день.

Этот фильм появился, потому что должен был появиться

Зрители признаются, что плачут с первой минуты до последней. Но нет смысла рассуждать, мол, «это должны увидеть те, кто…», как бы предполагая, что Масяня-162 — это такое инструментальное орудие воздействия. Это немного принижает фильм. Этот фильм появился, потому что должен был появиться, и потому что автор не мог его не сделать. В непосредственности реакции автора — изумительная простота этой серии «Масяни», её подлинность и её секрет.

Спасибо, Oleg Kuvaev, спасибо, Масяня. Что-то человеческое ещё теплится на нашей планете, и у нас есть надежда. Сквозь слёзы.

Новых выпусков ждет юрист "Руси сидящей" ​Алексей Федяров:

Хорошая Масяня у Куваева получилась, но не последняя на тему.

Есть ощущение, что в следующей серии Лохматого с Хрюнделем мобилизуют.

Да, думаю уже в следующей.

Сайт "Масяни" заблокирован российскими властями за экстремизм с конца марта.