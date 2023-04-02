Блинкен и Лавров обсудили арест журналиста Гершковича

Главы внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкен и Сергей Лавров в воскресенье провели беседу по телефону, во время которой руководитель американской дипломатии призвал немедленно освободить арестованного судом в Москве по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Энтони Блинкен выразил серьёзную озабоченность и назвал ситуацию неприемлемой, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Госдепартамент. Отмечается, что Блинкен и Лавров обсудили также важность создания условий, позволяющих дипломатическим миссиям выполнять свою работу.
Из сообщения российского МИДа в Telegram по поводу разговора следует, что Сергей Лавров указал Блинкену на "необходимость уважать решения российских властей". "Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать...делу политическую окраску", - говорится в тексте МИД России.
Сергей Лавров отметил, что американский журналист был взят с поличным. Ранее об этом же говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
- В четверг Лефортовский суд Москвы арестовал Эвана Гершковича на два месяца, до 29 мая. Ранее в тот же день стало известно о его задержании в Екатеринбурге. ФСБ утверждает, что журналист "по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну". Подробности при этом не приводились . Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.
- Госдепартамент заявил в пятницу, что работает над получением консульского доступа к отправленному в следственный изолятор журналисту.
- Белый дом отверг обвинения в шпионаже в адрес американского гражданина Эвана Гершковича как нелепые и заявил, что считать эти обвинения оправданными нет никаких оснований. Освободить журналиста призывали президент США Джо Байден и редакция The Wall Street Journal.
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