Блинкен и Лавров обсудили арест журналиста Гершковича

Главы внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкен и Сергей Лавров в воскресенье провели беседу по телефону, во время которой руководитель американской дипломатии призвал немедленно освободить арестованного судом в Москве по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Энтони Блинкен выразил серьёзную озабоченность и назвал ситуацию неприемлемой, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Госдепартамент. Отмечается, что Блинкен и Лавров обсудили также важность создания условий, позволяющих дипломатическим миссиям выполнять свою работу.

Из сообщения российского МИДа в Telegram по поводу разговора следует, что Сергей Лавров указал Блинкену на "необходимость уважать решения российских властей". "Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать...делу политическую окраску", - говорится в тексте МИД России.

Сергей Лавров отметил, что американский журналист был взят с поличным. Ранее об этом же говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.