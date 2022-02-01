Блинкен и Лавров обсудили вопросы взаимной безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопросы безопасности во время телефонного разговора. Госсекретарь подчеркнул готовность США продолжать обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности.
Энтони Блинкен также призвал Россию к немедленной деэскалации ситуации и выводу войск и техники от границ Украины. Он подчеркнул, что вторжение в Украину приведёт к тяжёлым последствиям, и призвал Россию идти дипломатическим путём.
Сергей Лавров после телефонного разговора заявил, что завершается межведомственное согласование поступивших от Соединённых Штатов предложений относительно требований России по гарантиям безопасности в Европе.
"США и НАТО возводят во главу угла исключительно принцип свободы выбора союзов, полностью игнорируя условие, которое было на высшем уровне согласовано, о недопустимости ущемлять при этом безопасность других государств", – заявил Лавров.
- В конце прошлого года Россия передала США и НАТО проект соглашения, в котором Кремль требует гарантий безопасности в Европе. Среди прочего в нем содержится требование положить конец расширению НАТО на восток, в котором Россия видит угрозу своей безопасности. В начале января в Европе состоялись три раунда переговоров с представителями США, НАТО и ОБСЕ, но они завершились без конкретных результатов. В связи с этим Москва запросила на свои предложения письменные ответы.
- На прошлой неделе Вашингтон направил Москве письменные ответы на требования России по гарантиям безопасности в Европе. В них, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США и их союзники не поступились основополагающими принципами НАТО, а именно открытостью Североатлантического союза для вступления новых членов, включая Украину. В ответе также содержится перечень встречных предложений США и их союзников по вопросам безопасности в Европе, в том числе речь идёт о новом договоре об ограничении стратегических вооружений.
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