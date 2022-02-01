Блинкен и Лавров обсудили вопросы взаимной безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопросы безопасности во время телефонного разговора. Госсекретарь подчеркнул готовность США продолжать обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности.

Энтони Блинкен также призвал Россию к немедленной деэскалации ситуации и выводу войск и техники от границ Украины. Он подчеркнул, что вторжение в Украину приведёт к тяжёлым последствиям, и призвал Россию идти дипломатическим путём.

Сергей Лавров после телефонного разговора заявил, что завершается межведомственное согласование поступивших от Соединённых Штатов предложений относительно требований России по гарантиям безопасности в Европе.

"США и НАТО возводят во главу угла исключительно принцип свободы выбора союзов, полностью игнорируя условие, которое было на высшем уровне согласовано, о недопустимости ущемлять при этом безопасность других государств", – заявил Лавров.