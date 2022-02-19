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Джонсон: НАТО гарантирует отсутствие угрозы для России

Борис Джонсон

НАТО готово дать гарантии президенту Владимиру Путину, что военный союз не представляет для России угрозы. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По словам Джонсона, у Кремля ошибочное представление о НАТО как об угрожающем союзе. НАТО – мирный и оборонительный альянс, подчеркнул британский премьер, отметив, что вероятное нападение России на Украину будет шоком для всего мира. Джонсон также сказал, что случае вторжения Великобритания готова вместе с США и ЕС ввести жёсткие санкции.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Страны Запада считают, что Россия готова напасть на соседнюю страну.

Москва впервые с 1999 года в конференции не участвует. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что конференция "превращается в клуб одной точки зрения" и теряет объективность.

В ходе конференции обсуждаются, в частности, требования Кремля к западным странам обеспечить России гарантии безопасности. В частности, Москва требует гарантий нерасширения НАТО и возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 года, когда членами союза не были, например, Чехия и Польша. В ходе выступления на конференции в Мюнхене в субботу генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг назвал эти требования "заведомо невыполнимыми".

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