Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможности признания России Вашингтоном страной—спонсором терроризма. Ранее администрация президента Джо Байдена открыто возражала против этой меры.

Во время слушаний в комитете по ассигнованиям американского Сената сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил Блинкена: "вы же никогда не включите Россию в список стран—спонсоров терроризма?". "Никогда не говорите никогда",— сказал тот в ответ, передаёт CNN.

Администрация Байдена ранее заявляла, что не готова признавать Россию страной-спосонсором терроризма, как требовали члены Конгресса и власти Украины. Белый дом считает, что признание полностью прекратит возможности сотрудничества с Россией в критических областях и может принести в отношениях с торгующими с Россией государствами, например, Индией.

Линдси Грэм — один из соавторов законопроекта, требующего от Белого дома такого признания. Однако внешняя политика в стране находится в ведении исполнительной власти, законодатели не могут принудить администрацию Байдена к такому решению.