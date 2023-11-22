Близкий к Путину бизнесмен резко раскритиковал провластные митинги

Бизнесмен Владимир Киселёв, владелец медиахолдинга "Русская медиагруппа", куда входят одни из самых рейтинговых в России радиостанций "Русское радио", "Хит FM" и "Монте-Карло", резко раскритиковал организованные властью патриотические митинги-концерты. На это обратило внимание издание The Moscow Times.

Выступая в эфире телеканала НТВ, Киселёв назвал такие митинги "провальными", приведя в качестве примера мероприятие, которое состоялось 29 сентября на Красной площади в Москве и было посвящено годовщине аннексии четырёх украинских регионов. Отдельно главу "Русской медиагруппы" возмутил лозунг митинга-концерта: "Одна страна, одна семья, одна Россия". "Кто-то думал, что это прямой лозунг фашистской Германии - один фюрер, один народ, одна страна?", - сказал Киселёв, назвав организаторов, допустивших такое, "пятой колонной".

Также, по мнению Киселёва, организаторы подобных мероприятий приглашают за "безумные деньги" артистов второго эшелона, к которым бизнесмен, в первую очередь, отнёс певца Шамана. Как сформулировал Киселёв, его "таскают по всем мероприятиям, как чушку".

Кроме того, владелец "Русской медиагруппы" заявил, что рядовых участников митинга в поддержку аннексии украинских территорий собирали за деньги. "Ничего другого не находят, как за деньги сгонять этих бедолаг со всех районов Москвы и Подмосковья. При этом, что самое дикое, нашли форму выдавать деньги только после окончания мероприятия - с гарантией, что люди отстояли три часа", - возмутился Киселёв.

The Moscow Times отмечает, что бизнесмен входит в близкий круг Владимира Путина - в частности, его фонд устраивал мероприятия с участием президента России. Издание Forbes в 2011 году и вовсе сообщило, что Путин был крёстным отцом ребёнка Киселёва.