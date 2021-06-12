Блогер Хованский частично признал вину в деле по оправданию терроризма

Российский блогер Юрий Хованский, арестованный по делу об оправдании терроризма, частично признал вину. Об этом рассказали адвокаты.

Поводом для преследования Хованского стала песня о захвате заложников во время мюзикла "Норд-Ост" в Москве в 2002 году. По словам защиты, Хованский признал, что исполнил композицию, но не имеет никакого отношения к ее распространению. Адвокаты утверждают, что Хованский не собирался публиковать песню в интернете, и якобы в сеть она попала случайно.

Хованского задержали 9 июня. В его доме прошёл обыск. 10 июня суд отправил блогера под арест.

После задержания блогера Следственный комитет распространил видеозапись, на которой Хованский признаёт свою вину. В каких условиях она была сделана и разговаривал ли он до этого со своим адвокатом – неизвестно.

У Хованского почти четыре с половиной миллиона подписчиков в YouTube. В 2019 году блогер стал помощником депутата Госдумы - члена ЛДПР Василия Власова. Партия сказала, что Хованский с политиком больше не работает. При этом Власов заявил, что уголовное дело может быть связано с предстоящими выборами в Госдуму.

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