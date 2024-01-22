Блогера-бодибилдера Александра Шпака заочно арестовали за "фейки"

Суд в Москве заочно арестовал блогера-бодибилдера Александра Шпака. Ему вменяется статья о так называемых фейках о российской армии. Ранее Шпака пять раз штрафовали по статье о "дискредитации вооружённых сил России". Блогер не одобряет войну России в Украине и выкладывает в соцсетях кадры с последствиями боевых действий.

Как уточняет "Медиазона", о том, что против Шпака возбудили уголовное дело, стало известно в январе, когда МВД добавило его в федеральную базу розыска.

Суд постановил арестовать блогера на два месяца. Срок ареста начнут исчислять после его экстрадиции либо с момента его задержания на территории России, сообщает РБК.