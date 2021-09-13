В Бельгии по ошибке раскрыли данные о могилах участников терактов

В Бельгии ошибочно раскрыли данные о захоронениях исполнителей терактов в Париже в ноябре 2015 года. Об этом пишет бельгийская газета Le Soir.

Сотрудники межконфессионального кладбища Брюсселя опубликовали в интернете информацию о похороненных людях, чтобы их родственники могли найти могилы. Таким образом, в интернете оказались имена участников нападений в Париже: Брагима Абдеслама, Биляла Хадфи и Шакиба Акрухе.

Сведения о могилах участников терактов обычно остаются закрытыми во избежание вандализма, уточняет Le Soir. Администрация кладбища назвала инцидент досадной ошибкой и удалила сведения о захоронениях джихадистов.

В субботу вечером 13 ноября 2015 года джихадисты организовали в Париже серию синхронных атак – в барах, ресторанах, кафе, концертном зале и на стадионе. Жертвами нападения стали 130 человек, 350 получили ранения. Ответственность за произошедшее взяла террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России), заявив, что совершили месть в ответ на участие Парижа в операции против исламистов в Сирии и Ираке.

Теракт считается самым крупным вооружённым нападением в истории Франции после Второй мировой войны.

Судебный процесс по делу о терактах начался в начале сентября. На скамье подсудимых 20 подозреваемых, в числе которых непосредственный исполнитель преступления брат Брагима Абдеслама – Салах. Он единственный выживший из тех, кто непосредственно участвовал в нападении и был схвачен полицией.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: