В Польше задержали белорусского активиста по запросу Минска

В Польше по запросу белорусской прокуратуры задержали активиста Макара Малаховского. Об этом сообщил руководитель Белорусского дома в Варшаве Алесь Зарембюк. По его словам, Малаховский находился в Польше с ноября 2020 года по гуманитарной визе.

По данным Центра белорусской солидарности, полицейские пришли в квартиру Малаховского из-за громкой музыки. Позднее стало известно, что белорус находится в списке Интерпола. Активиста задержали на 48 часов.

СМИ пишут, что на родине против Малаховского возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении сотрудника милиции.

По информации правозащитников, Минск пытается вернуть на родину через экстрадицию или другие миграционные механизмы не менее десяти белорусов – преимущественно участников акций против правления Александра Лукашенко.

Чаще всего белорусских граждан высылает Россия. Один из известных случаев – выдача Минску чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина. Белорусские спортсмены написали несколько обращений к российским властям с просьбой не экстрадировать спортсмена из-за угрозы преследования и пыток. Несмотря на запрет Европейского суда по правам человека, Россия выдала Кудина белорусским властям. Суд признал Кудина виновным в сопротивлении милиции на акции протеста в Минской области и приговорил к двум с половиной годам колонии.

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