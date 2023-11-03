Bloomberg: Израиль не всегда предупреждает РФ об атаках в Сирии

Израильские военные на фоне операции против ХАМАС в секторе Газа теперь не всегда предупреждают Россию об ударах по объектам в Сирии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, это может осложнить и без того непростые отношения между странами.

Израиль утверждает, что наносит удары по военным складам в Сирии, чтобы не допустить попадания оружия в руки ХАМАС.

25 октября израильская авиация нанесла удар по складу с оружием в сирийской провинции на юге страны. Рядом с этой базой бывают сотрудники российской военной полиции. О том, были ли они вблизи базы в день атаки, неизвестно, отмечает Bloomberg.

Об атаке 25 октября, а также об атаке на военную базу в провинции Даръа 30 октября российскую сторону не предупредили. Минобороны Израиля свои действия не комментировали.

Одной из причин, по которой Израиль теперь не всегда предупреждает Россию о готовящихся ударах – сближение Москвы с Ираном.

В Сирии российская ЧВК "Вагнер" и проиранская ливанская группировка "Хезболла" действуют на стороне армии президента Башара Асада. Израиль и США опасаются, что "Хезболла" может поддержать ХАМАС и открыть второй фронт на севере Израиля.

По данным источников CNN в американской разведке, президент Сирии согласился передать ливанским джихадистам систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Собеседники The World Street Journal утверждают, что передать установку в Ливан может ЧВК "Вагнер".

Представитель Кремля Дмиртрий Песков назвал сообщения передаче российского оружия "Хезболле" безосновательными.

3 ноября лидер "Хезболлы" Хасан Насралла должен выступить с речью. Ранее он потребовал от США остановить боевые действия израильской армии в Газе. Если этого не произойдёт, то, по данным кувейтского издания Al Jarida, Насралла будет готов объявить всеобщую мобилизацию шиитских формирований на войну с Израилем. Бейрут опасается такого развития событий.

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