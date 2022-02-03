В Киеве назвали провокацией сведения об украинском дроне в Беларуси

В Киеве назвали "очередной провокацией" утверждения властей Беларуси о запуске из Украины на территорию Беларуси беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 24 января.

"На смену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизирующим действиям России. Покой на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона", - написал в твиттере официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Посла Украины в Минске Игоря Кизима 3 февраля вызвали в МИД Беларуси, где вручили протест из-за запуска беспилотника. Белорусские власти утверждают, что украинский летательный аппарат был запущен с территории Украина в целях разведдеятельности в районе полигона "Брестский". Это один из полигонов, где проводятся совместные белорусско-российские военные учения, отмечает "Интерфакс".

В четверг же в Беларусь прибыл министр обороны России Сергей Шойгу – в преддверии запланированных на этот месяц масшатбный совместных манёвров "Союзная решимость". Они пройдут с 10 до 20 февраля. Намечены переговоры Шойгу с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко.

На прошлой неделе Лукашенко заявил о возможности войны в Европе в случае прямой агрессии против Беларуси или союзной ей России.

За действиями Москвы пристально следят на Западе в связи с продолжающей поступать информацией о наращивании российского военного присутствия вблизи границ Украины и растущих опасений по поводу возможного российского вторжения в соседнюю страну. Украина и её союзники опасаются, что атака может быть предпринята и с территории Беларуси.

Госсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг в беседе с журналистами в Брюсселе отметил, что Москва за последние дни направила в Беларусь около 30 тысяч своих солдат и передовую военную технику.