Bloomberg рассказал о требовании Путина к Украине вывести войска из Донецкой и Луганской областей

В рамках возможной сделки для обеспечения мира в Украине Москва требует вывода украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей Украины. В ответ российская армия остановит наступление в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, возможность такого соглашения будет обсуждаться на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может состояться уже на этой неделе. США работают над тем, чтобы получить одобрение сделки у Киева и его европейских союзников, утверждает редакция.

Новость дополняется

Трамп ответил России
Трамп ответил России

Трамп ответил России

Отправил атомные подводные лодки


