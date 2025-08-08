В рамках возможной сделки для обеспечения мира в Украине Москва требует вывода украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей Украины. В ответ российская армия остановит наступление в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, возможность такого соглашения будет обсуждаться на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может состояться уже на этой неделе. США работают над тем, чтобы получить одобрение сделки у Киева и его европейских союзников, утверждает редакция.

Новость дополняется