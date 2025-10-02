Bloomberg: Россия готовит ответ ЕС на передачу активов Украине

Россия готовит зеркальные меры в ответ на возможное изъятие её активов в Евросоюзе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным Москва может национализировать иностранные активы и оперативно распродать их в рамках нового механизма приватизации.

На днях президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий ускоренную приватизацию по решению главы государства. Этот шаг назван ответом на действия США и их союзников. По данным Bloomberg, документ призван ускорить продажу как российских, так и зарубежных компаний.

Если ЕС начнёт изымать российские активы, Москва ответит симметрично, отметил источник агентства. В России по-прежнему работают сотни западных компаний — от банков Unicredit и Raiffeisen до производителей продовольствия PepsiCo и Mondelez.

Ранее Москва избегала прямой национализации, передавая активы под временное управление Росимущества для дальнейшей продажи "предпочитаемым покупателям".

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал планы ЕС по передаче Украине замороженных российских активов "воровством" и заявил, что ответные меры России будут болезненными для стран-депозитариев.