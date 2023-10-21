Bloomberg: США и Израиль обсуждают будущее сектора Газа после ХАМАС

США и Израиль начали обсуждать будущее сектора Газа в случае вытеснения оттуда палестинской радикальной группировки ХАМАС. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Среди возможных вариантов – создание временного правительства при поддержке ООН и участии арабских стран. По мнению бывшего старшего аналитика ЦРУ по Ближнему Востоку Уильяма Ашера, создать временное правительство будет сложно, а получить согласие арабских правительств – ещё сложнее. Кроме того, это потребует доверия со стороны Израиля, которое и так в дефиците, цитирует эксперта Bloomberg.

По словам собеседников агентства, обсуждение находится на ранней стадии и его результаты будут во многом зависеть от успеха наземного наступления Израиля. Источники Bloomberg и The Times of Israel утверждают, что США и их союзники пытаются отсрочить наступление, чтобы больше людей смогли покинуть Газу и чтобы продолжить переговоры по освобождению заложников, среди которых есть их граждане.

Израильские власти неоднократно заявляли, что не будут оккупировать сектор Газа, но намерены уничтожить ХАМАС после его нападения на Израиль 7 октября. В результате атак боевиков в Израиле погибло более 1400 человек, около 200 всё ещё находятся в плену у группировки. Из-за ответных ударов Израиля по сектору Газа погибли более 3700 человек, по данным палестинского министерства здравоохранения.

Вчера, 20 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал, что военная операция против ХАМАС будет состоять из трёх этапов. Сейчас идёт первый, а последним станет "создание нового режима безопасности в секторе Газа и снятие ответственности с Израиля за повседневную жизнь там".

В то же время израильская оппозиция предлагает вернуть контроль над сектором Газа Палестинской администрации, которая сейчас управляет Западным берегом реки Иордан. Эксперты считают эту альтернативу нежизнеспособной, поскольку "администрация не пользуется доверием" и "утратила значимые связи с Газой".