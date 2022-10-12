Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Bloomberg: США намерены отказаться от российского алюминия

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета на импорт алюминия из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Как указали агентству источники в Белом Доме и казначействе, сейчас рассматриваются три возможных сценария: полный запрет на закупки российского алюминия, повышение закупочных тарифов до фактически запретительных, или наложение жёстких санкций на основного российского экспортёра - компанию "Русал".

В первые месяцы военного вторжения России в Украину Белый Дом воздерживался от введения санкций на алюминий, опасаясь, что это нарушит глобальные цепочки поставок во многих отраслях промышленности. Однако в ходе эскалации Россией военных действий США пришли к выводу, что экономическое давление на Россию необходимо ужесточать, подчеркнули источники Bloomberg, добавив, что обсуждение новых санкций идёт уже несколько недель.

Белый Дом и "Русал" пока не дали официального комментария журналистам Bloomberg. Тем временем, как сообщает РБК, после публикации Bloomberg акции RUSAL в моменте упали на 4,6% - с ₽36,57 до ₽35,05 за бумагу на торгах Московской биржи.

  • Главными поставщиками алюминия на мировой рынок являются Россия и Китай.
  • После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля США, Евросоюз и многие другие страны подвергли Россию многочисленным политическим и экономическим санкциям, которые касаются как российской экономики в целом, так и персонально лиц, которых мировое сообщество считает причастными к разжиганию и финансированию войны. Так, 6 октября Евросоюз утвердил уже восьмой пакет экономических санкций против России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG