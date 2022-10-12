Bloomberg: США намерены отказаться от российского алюминия

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета на импорт алюминия из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Как указали агентству источники в Белом Доме и казначействе, сейчас рассматриваются три возможных сценария: полный запрет на закупки российского алюминия, повышение закупочных тарифов до фактически запретительных, или наложение жёстких санкций на основного российского экспортёра - компанию "Русал".

В первые месяцы военного вторжения России в Украину Белый Дом воздерживался от введения санкций на алюминий, опасаясь, что это нарушит глобальные цепочки поставок во многих отраслях промышленности. Однако в ходе эскалации Россией военных действий США пришли к выводу, что экономическое давление на Россию необходимо ужесточать, подчеркнули источники Bloomberg, добавив, что обсуждение новых санкций идёт уже несколько недель.

Белый Дом и "Русал" пока не дали официального комментария журналистам Bloomberg. Тем временем, как сообщает РБК, после публикации Bloomberg акции RUSAL в моменте упали на 4,6% - с ₽36,57 до ₽35,05 за бумагу на торгах Московской биржи.