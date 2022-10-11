Под санкции Новой Зеландии попали Evraz и российская водка

МИД Новой Зеландии расширил санкции в отношении России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Под ограничения попали 51 бизнесмен и 24 человека, которые причастны к аннексии оккупированных территорий Украины. В список среди прочих вошли председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, экс-президент "Лукойла" Вагит Алекперов, гендиректор "Ростеха" Александр Михеев, председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон.

Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута в своем заявлении отдельно отметила, что санкции затронули председателя совета директоров Evraz Group Александра Абрамова, который имеет связи с Новой Зеландией и, по данным властей, имеет там особняк стоимостью 50 миллионов долларов, хотя в стране не проживает.

Министр подчеркнула, что при введении санкций в отношении Абрамова власти применяли индивидуальный подход и вводили ограничения после анализа связей бизнесмена с местной экономикой. В итоге Абрамову запретили въезд в Новую Зеландию, но не стали замораживать активы.

Махута отметила, что, по словам, представителей бизнесмена, Абрамов не имел отношения к нападению российских войск на Украину и не жил в России с 2016 года. Глава МИД выразила надежду, что Абрамов осудит действия Москвы в отношении украинцев.

Помимо прочего введён запрет на экспорт и импорт предметов роскоши, включая новозеландские вина и морепродукты, российские водку и икру.

Больше новостей Радио Свобода: