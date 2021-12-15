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Bloomberg: у стран ЕС есть разногласия по санкциям против России

BELGIUM -- European Union flags flutter outside the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium, July 14, 2021.

У стран Евросоюза имеются разногласия по вопросу возможного введения санкций в отношении России в случае нападения на Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

По данным собеседников агентства, Германия, Франция, Италия и Испания считают, что с Москвой необходимо вести переговоры, а не предупреждать о вероятных серьёзных экономических ограничениях.

Представители Нидерландов, ряда восточноевропейских стран и Скандинавии, напротив, попросили Еврокомиссию обсудить с ними предполагаемые санкции. Сторонники ограничений утверждают, что публичная поддержка санкций сдержит российского президента Владимира Путина.

Источники Bloomberg не исключают, что вопрос о необходимости введения новых санкций против Кремля вызовет разногласия среди стран ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Европарламенте в среду, 15 декабря, заявила, что Брюссель готов принять беспрецедентные меры в случае агрессии Москвы в отношении Киева.

США и страны Запада считают, что Россия может готовить нападение на Украину и поэтому сосредоточила вблизи границ с Украиной примерно 100 тысяч своих военнослужащих.

Российская сторона отвергает все сообщения о вероятном вторжении войск на территорию Украины. По словам российского президента Владимира Путина, Москва занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО.

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