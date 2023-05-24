Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен снизить зависимость страны от российского газа, сообщает агентство Bloomberg. На экономическом форуме в Катаре он заявил, что ведёт переговоры с Катаром о поставках газа.

Орбан уточнил, что сейчас примерно половину всего газа Венгрия получает из России по трубопроводам. На эти поставки заключены долгосрочные контракты. Однако страна ищет и других партнёров. Он подчеркнул значимость Катара для Евросоюза. "Без катарских поставок мы попали бы в беду прошлой зимой", - сказал Орбан. По его словам, поставки газа из Катара в Венгрию могут начаться к 2026 году.

Орбан также заявил, что Венгрия намерена развивать сотрудничество с Катаром и в других сферах, таких, как сельское хозяйство, IT-индустрия и вопросы безопасности.

Венгрия – одна из последних европейских стран, сохраняющих контакты с Москвой и союзниками. 11 апреля она продлила соглашение с Москвой о дополнительных поставках газа по "Турецкому потоку".

Будапешт обвиняется другими странами в ЕС в попытке блокировать санкции против России и симпатиях к Москве. Правительство Орбана утверждает, что действует в национальных интересах.