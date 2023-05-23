"Боевой сокол" против армии Путина. F-16 для Украины

В понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что подготовка украинских пилотов для полетов на американских многоцелевых истребителях F-16 уже началась. Министерство обороны Украины заявило, что эти самолеты, полное название которых переводится на русский язык как "Боевой сокол", поднимутся в украинское небо уже осенью. Владимир Зеленский назвал согласие США с передачей F-16 Украине "историческим моментом", а президент США Джо Байден – "колоссальным риском", но не для Украины, как об этом говорят в Москве, а для самой России.

Некоторые военные эксперты и аналитики, впрочем, сомневаются, что украинские пилоты смогут в короткие сроки научиться эффективно применять F-16 против российских средств ПВО и современных российских истребителей. Радио Свобода разбирается, как поставки западных истребителей могут повлиять на ход боевых действий.

Какие модификации F-16 могут оказаться в Украине?

General Dynamics F-16 Fighting Falcon – американский однодвигательный многоцелевой истребитель. Если старые советские самолёты могут выполнять только одну функцию – бомбардировщика или истребителя, то F-16 универсален: он может выполнять разные задачи и нести как вооружение класса "воздух-воздух", так и класса "воздух-земля". F-16 стоит на вооружении многих стран: в 2023 году по всему миру насчитывается около 2200 активных истребителей данного типа.

В последние годы F-16 постепенно сменяют более современные истребители F-35. Томас Тайнер, независимый военный эксперт и бывший военнослужащий итальянской армии, отмечает, что больше всего "высвободившихся" в результате этой замены самолетов сейчас есть у Норвегии и Нидерландов. Еще две страны, выбравшие F-35 в качестве замены своим F-16, – Бельгия и Дания, но первая пока не получила ни одного нового истребителя, а вторая заменила ими лишь несколько старых машин. Норвегия еще в конце 2022 года договорилась о продаже 32 F-16 Румынии. В итоге, считает Тайнер, Киев может получить от союзников от 40 до 60 истребителей.

F-16 был разработан еще в конце 70-х годов прошлого века и с тех пор много раз проходил модернизацию. Глубокая модернизация, включающая в себя новые двигатели и изменения в конструкции планера, например новые фонари (прозрачную часть пилотской кабины), делит все произведенные F-16 на несколько основных серий. На смену первой серии A/B (одноместный/двухместный вариант) в 1984 году пришла серия C/D, а ее, в свою очередь, в конце 90-х годов сменила серия E/F.

Одновременно с этим F-16 делятся на "блоки" – их нумерация менялась по мере внедрения в самолет новых технологий, не требующих структурных изменений. Так, модификация C/D началась с блока 25, а E/F – с блока 60. По мере выхода новых блоков в самолете совершенствовался радар, электронные системы и авионика. Самая современная версия на данный момент – Block 70/72.

США – обладатели самого большого парка F-16 – пока не анонсировали передачу части своих истребителей Украине. Вероятнее всего, Украина получит F-16AM Block 20 MLU, которые стоят на вооружении Дании, Бельгии, Норвегии и Нидерландов. Эта версия F-16 прошла глубокую внутреннюю модернизацию и практически по всем характеристикам, кроме внешнего вида и радара, соответствует более современной модификации – F-16C/D Block 50/52.

У европейских стран, обладающих "высвободившимися" F-16, есть самолеты первого поколения – одноместные "А" и двухместные "B" (вторые в основном используются для обучения пилотов и вряд ли будут переданы Украине, поскольку обучение будет происходить на территории государств-доноров). В то же время, отмечает Томас Тайнер, эти F-16 были модернизированы технологиями, используемыми в серии C/D (блоки 50/52). При этом планер самолета остался старым и в некоторых случаях может иметь большой налет, что сокращает время до следующей глубокой технической инспекции.

Есть и еще один минус: несмотря на модернизацию авионики и электронной системы передачи данных, радары у бельгийских и датских F-16 остались старыми. "Радар – один из самых дорогих элементов F-16, структурно радары нового поколения ничем не отличаются от старых и являются взаимозаменяемыми. Европейские страны решили сэкономить, улучшив систему передачи данных радара и их обработки компьютером. В США даже "новые" радары сейчас снимаются с самолетов и заменяются еще более современными, так что я надеюсь, что они передадут радары предыдущей модификации тем европейским странам, которые собираются отправить свои F-16 Украине".

В США, говорит Томас Тайнер, также есть значительное число F-16 из блоков 20, 25 и 30. Подразделения, в распоряжении которых имеются эти истребители, сейчас получают более современные самолеты (блоки 50 и 52), которые, в свою очередь, высвобождаются по мере поступления в войска F-35. "Например, у США есть эскадрилья F-16 в Японии. Сейчас их меняют на F-35, а освободившиеся F-16 передают Калифорнийской воздушной национальной гвардии, которая сейчас летает на F-16 из блока 20. У США не так много F-16 из блоков 50 и 52, но, если хотя бы некоторые из них будут переданы Украине, это было бы очень хорошо", – считает эксперт.

На радарах противника F-16 чуть менее заметен, чем самолёты МиГ-29, стоящие на вооружении украинской армии, но это не "самолёт-невидимка". Он способен развивать скорость до 2500 километров в час и подниматься на высоту до 16–17 километров, может обнаруживать цели на расстоянии до 150 километров и следить одновременно за десятью объектами.

Какие ракеты Украина будет использовать вместе с F-16?

F-16 приспособлены для того, чтобы нести огромное количество разных типов боеприпасов. Томас Тайнер считает, что Украине в первую очередь понадобятся ракеты "воздух-воздух" – но не для того, чтобы сбивать российские военные самолеты, а для уничтожения крылатых ракет и иранских дронов-камикадзе.

"Для выполнения таких задач F-16 смогут оставаться в украинском воздушном пространстве, не подвергая себя риску быть сбитыми системами ПВО или российскими истребителями. У европейских стран десятки тысяч таких ракет, и, если они будут переданы Украине, это избавит саму Европу от необходимости снабжать Киев дополнительными дорогостоящими системами ПВО, такими как Patriot. Например, это могут быть американские управляемые ракеты AIM-9 Sidewinder и ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM, предназначенные для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Первые используют для наведения тепловой силуэт цели, вторые – радиолокатор. Для того, чтобы иметь возможность сбивать российские истребители, Украине понадобится самая современная модификация AIM-120 AMRAAM. Проблема в том, что F-16, которые есть у Дании, Нидерландов и Норвегии, не имеют достаточно продвинутого радара для того, чтобы использовать такие ракеты, – их радары просто не видят цель на таком большом расстоянии, которое эти ракеты способны преодолеть".

Томас Тайнер подчеркивает, что еще одна важнейшая задача для украинской армии – нейтрализация ПВО противника, и некоторые модификации F-16 специально "заточены" под нее, например, F-16CM и F-16DM. Главный инструмент для выполнения этой задачи – ракеты AGM-88 HARM, которые уже были поставлены Украине в 2022 году и были адаптированы для пусков с имеющихся в распоряжении ВСУ советских истребителей. Это сочетание ограничивает украинские возможности по уничтожению российских систем ПВО, поскольку для эффективной работы в этом случае нужны буквально идеальные условия.

"Здесь мы сталкиваемся еще с одной проблемой: F-16CM и F-16DM было выпущено довольно мало, всего около 300 самолетов. Противорадиолокационные ракеты HARM можно использовать и с "обычными" F-16, но они в меньше степени защищены от вражеских помех и систем радиоэлектронной борьбы", – говорит собеседник Радио Свобода.

Что касается современных российских истребителей, которые за счет ракет большой дальности и современных радаров могут сбивать советские самолеты, стоящие на вооружении ВСУ, а также систем ПВО, то, по словам Томаса Тайнера, для противодействия этим угрозам украинской армии нужны ракеты AIM-120 модификаций C-5 и C-7 с повышенной помехозащищенностью, модернизированной радиолокационной головкой самонаведения и увеличенной дальностью стрельбы. Ограничение останется прежним – радары старого типа, которые, скорее всего, будут стоять на переданных Украине истребителях F-16.

Ракета AIM-120:

Будут ли эти F-16 использоваться против расположенных на земле войск и военных объектов противника? Тайнер видит в этом значительный риск и не считает такое использование американских истребителей приоритетным для ВСУ в условиях прикрытого российскими системами ПВО воздушного пространства. По его словам, помочь здесь могли бы израильские барражирующие боеприпасы (фактически те же "дроны-камикадзе") Harpy, предназначенные для уничтожения радиолокационных станций, но пока речи о передаче их Украине нет. Вместе с этим, говорит Тайнер, Украина сможет запускать с F-16 ракеты, близкие по характеристикам к уже полученным ей крылатым ракетам Storm Shadow, а в перспективе – противокорабельные ракеты большой дальности LRASM. Последние способны преодолевать расстояние до 1000 километров и могут стать серьезным вызовом для Черноморского флота России, корабли которого обстреливают Украину крылатыми ракетами "Калибр".

Риски и вызовы для Украины

Несмотря на обширный спектр вооружения и хорошие характеристики, некоторые эксперты ставят под сомнение эффективность американских истребителей в условиях конфликта в Украине. Сенатор США и член комитета по вооружениям Джек Рид настаивает, что поставка истребителей Украине – не первоочередная задача, поскольку украинские пилоты не смогут использовать весь потенциал американских самолётов из-за активности российской авиации и средств ПВО. "У Украины уже есть самолёты, но украинцы используют их не слишком часто – ситуация в воздухе не позволяет. Подняться в воздух в данных условиях крайне сложно. Сейчас они взлетают и летят на низкой высоте, а для сброса боеприпасов резко поднимаются. Украинцы уже потеряли таким образом нескольких пилотов", – отмечает Рид.

Джон Хон и Уильям Кортни, аналитики исследовательской организации RAND, также считают, что поднять F-16 в украинское небо будет довольно трудно. Эксперты отмечают, что F-16 нуждается в длинной и гладкой взлётно-посадочной полосе, а на более грубых и неровных украинских полосах F-16 могут столкнуться с проблемами. Отсюда, по словам аналитиков, вытекает следующая проблема: Украине необходимо усовершенствовать и расширить несколько взлётно-посадочных полос, что определённо заметят российские вооружённые силы. "Если в Украине будет всего несколько подходящих аэродромов, и России будет известно их местоположение, она может воспользоваться этим и атаковать данные объекты", – пишут аналитики RAND.

Ещё одной проблемой является обучение пилотов и персонала. Сотрудник Университета Гриффита и бывший военнослужащий австралийских ВВС Питер Лэйтон отмечает, что обучить украинских пилотов управлению F-16 можно за три месяца – после этого пилоты смогут взлетать, находиться в воздухе и приземляться. Применение данных самолётов в боевых условиях требует, по мнению Лэйтона, более комплексной и долгой подготовки. Он считает, что украинские пилоты могут в достаточно короткие сроки научиться сбивать российские самолёты и ракеты, но для того, чтобы научиться эффективно применять широкий спектр западного вооружения и наносить удары по наземным целям на низких высотах и в условиях слабой видимости, требуется много времени. Неназванный пилот F-16 рассказал CNN, что обучение всем тонкостям ведения боя на данном истребителе может затянуться на годы.

Если пилотов теоретически возможно обучить за три месяца, то для обучения техников потребуется значительно больше времени, отмечается в недавнем докладе Исследовательской службы Конгресса США. Обучение персонала F-16 проходит на английском языке и занимает до 133 дней, но для того, чтобы стать действительно квалифицированным специалистом, требуется как минимум год, говорится в докладе. F-16 достаточно прихотлив в плане обслуживания: на один лётный час приходятся 16 часов обслуживания при наличии всего необходимого оборудования и выстроенной логистики. В докладе рассматривается возможность привлечения специалистов из третьих стран для обслуживания переданных истребителей, но докладчики отмечают дороговизну и политические риски такого решения.

Томас Тайнер в интервью Радио Свобода отчасти соглашается с этими предостережениями, но не считает стоящие перед Украиной вызовы неразрешимыми. Проблему недостатка обслуживающего персонала, по словам эксперта, может решить привлечение волонтеров из других стран Запада, многие из которых имеют большой опыт в обслуживании американских истребителей и уже выразили готовность приехать в Украину. То же самое касается и пилотов. Политические риски, говорит Тайнер, можно было бы снизить, если бы Киев разработал программу по оперативному предоставлению иностранным пилотам украинского гражданства.

Специалисты Исследовательской службы Конгресса США пишут о ещё одной проблеме: стоимости вооружения, которое делает F-16 по-настоящему эффективным. Цена одной ракеты AIM-120, например, составляет более миллиона долларов, а время от заключения контракта до поставки готового продукта – два года. В докладе отмечается, что США могут предоставить AIM-120 из своих собственных запасов, но это накладывает определённые риски в случае прямого конфликта США с другим государством.

"Как в Мариуполе больше не будет"

Несмотря на то, что Украине удалось не допустить превосходства России в воздухе во время этой войны, с оставшимися в ее распоряжении советскими истребителями она все чаще страдает от дефицита запчастей для них. F-16 не превосходят по характеристикам самые современные российские истребители, например Су-35, но могут как минимум решить проблему "каннибализации" советских самолетов, когда их приходится разбирать на запчасти, чтобы продлить срок службы остающихся в летном состоянии машин.

"В итоге, F-16 нужны Украине в первую очередь для того, чтобы ее Воздушные силы в принципе по-прежнему могли подниматься в воздух – иначе, когда закончатся запасные части для советских истребителей, они окажутся прикованными к земле. Это позволит Киеву и дальше не допускать полетов российских военных самолетов в своем воздушном пространстве, откуда они могли бы наносить удары по украинским позициям. Даже в базовом варианте F-16 станут огромным подспорьем для борьбы с российскими крылатыми ракетами и иранскими "Шахедами". ВКС России беспрепятственно сбрасывали на "Азовсталь" в Мариуполе десятки мощнейших авиабомб, потому что Воздушные силы Украины и системы ПВО были сосредоточены вдалеке оттуда. Наконец, когда Украина получит достаточное количество прошедших обучение пилотов, в будущем их можно будет быстро научить летать на более современных версиях F-16, которые превосходят по характеристикам любые имеющиеся у России самолеты. Вопрос лишь в том, получит ли Киев подобную технику в обозримой перспективе и какие именно F-16 он получит сейчас", – заключает Томас Тайнер.