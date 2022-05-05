Богатые россияне стали чаще покупать недвижимость в Дубае

Доля российских покупателей недвижимости в Дубае выросла на 67%. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на данные риелторской компании Betterhomes. Россия таким образом поднялась в рейтинге активных инвесторов ОАЭ с 7 места на 5, уступая Великобритании, Индии, Италии и Канаде.

По мнению аналитиков, это связано с западными санкциями, которые лишили состоятельных россиян возможности вести дела во многих других странах, в частности, в государствах Европейского союза и США. Согласно прогнозам, Россия может ещё возглавить список.

По словам генерального директора Betterhomes Райана Махони, россияне покупают недвижимость в самых престижных районах Дубая – в элитных жилых комплексах, часто с видом на Персидский залив. За первые три месяца 2022 года россияне потратили в стране почти 12 млрд долларов, приводят данные брокеры.

Среди известных россиян, совершивших покупку недавно – бизнесмен Роман Абрамович, заявляют источники в Дубае. Они также рассказывают о новой схеме продаж: из-за персональных санкций или ограничений на банковские операции богатые россияне предлагают агентствам недвижимости бартер – обменять свой дом в другой стране на недвижимость в Дубае.