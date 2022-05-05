Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Богатые россияне стали чаще покупать недвижимость в Дубае

Дубаи, Арабские Эмираты 

Доля российских покупателей недвижимости в Дубае выросла на 67%. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на данные риелторской компании Betterhomes. Россия таким образом поднялась в рейтинге активных инвесторов ОАЭ с 7 места на 5, уступая Великобритании, Индии, Италии и Канаде.

По мнению аналитиков, это связано с западными санкциями, которые лишили состоятельных россиян возможности вести дела во многих других странах, в частности, в государствах Европейского союза и США. Согласно прогнозам, Россия может ещё возглавить список.

По словам генерального директора Betterhomes Райана Махони, россияне покупают недвижимость в самых престижных районах Дубая – в элитных жилых комплексах, часто с видом на Персидский залив. За первые три месяца 2022 года россияне потратили в стране почти 12 млрд долларов, приводят данные брокеры.

Среди известных россиян, совершивших покупку недавно – бизнесмен Роман Абрамович, заявляют источники в Дубае. Они также рассказывают о новой схеме продаж: из-за персональных санкций или ограничений на банковские операции богатые россияне предлагают агентствам недвижимости бартер – обменять свой дом в другой стране на недвижимость в Дубае.

  • ОАЭ заняли нейтральную позицию в конфликте между Россией и Украиной. По словам властей, все институты страны, в том числе и финансовые, по-прежнему предоставляются услуги гражданам обеих стран.
  • Центробанк ОАЭ призывает банки к осторожности в операциях с российскими клиентами из-за "повышенных рисков, связанных с санкциями и ограничительными мерами, введенными другими странами".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG