Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

ЕС запретит россиянам покупать недвижимость в Евросоюзе

Евросоюз в рамках шестого пакета санкций запретит российским гражданам покупать недвижимость в ЕС. Ограничение затронет физических и юридических лиц. При этом санкции не коснутся россиян с гражданством или видом на жительство в странах Евросоюза или в Швейцарии. Об этом пишет Bloomberg.

О шестом пакете санкций, введённых в отношении России после нападения на Украину, 4 мая сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ограничения среди прочего предусматривают эмбарго на экспорт российской нефти и отключение Сбербанка от системы SWIFT.

Источники Bloomberg также сообщают, что ЕС предложит европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти по миру, в том числе в сфере страхования.

Вместе с тем собеседники агентства Reuters сообщили, что постоянные представители стран ЕС на встрече 4 мая не смогли окончательно договориться об эмбарго на нефть из России. В частности, Словакия и Чехия сообщили, что согласны отказаться от российского сырья, но им необходима отсрочка. Греция, Мальта и Кипр, по данным Bloomberg, также усомнились в необходимости эмбарго.

Для вступления в силу санкции должны одобрить все страны ЕС.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG