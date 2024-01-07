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Более 100 белгородцев переехали в пункты временного размещения

Последствия обстрела Белгорода, 30 января 2023 года
Последствия обстрела Белгорода, 30 января 2023 года

Более 100 жителей Белгорода переехали из города из-за обстрелов в пункты временного размещения. Об этом заявил глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков. По словам чиновника, местные власти обеспечили переехавших всем необходимым.

Ранее об эвакуации жителей Белгорода в Воронежскую область сообщал губернатор региона Александр Гусев. По его словам, в регион переехали несколько семей.

О том, что местные власти на фоне усилившихся в конце прошлого года обстрелов Белгорода предложили жителям эвакуироваться в более безопасные районы, стало известно 5 января. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тогда сообщил о пунктах временного размещения в Старом Осколе и Губкине.

Самый массированный обстрел Белгорода случился 30 декабря. Тогда погибли 25 человек, более 100 получили ранения. Источник издания "Украинская правда" в спецслужбах утверждает, что ВСУ атаковали военные объекты, но якобы из-за неумелых действий российской ПВО обломки ракет упали в центре города.

Атака на Белгород произошла после массированного обстрела российскими войсками территории Украины 29 декабря. В результате удала погибли около 40 мирных жителей в разных регионах страны. Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что жертв среди мирных жителей Украины при российских обстрелах не было бы, если бы не действия украинской ПВО.

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