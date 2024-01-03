Жителя Белгорода заставили записать извинения за съёмку обстрелов

Житель Белгорода записал видеоролик с извинениями за то, что снимал на телефон последствия обстрелов и работы ПВО в городе. На видео он стоит в окружении повернувшихся спиной к камере людей в камуфляжной форме с надписью "СМЕРШ". Молодой человек называет своё имя - Денис Бобан, - называет свой поступок необдуманным, заявляет, что признаёт вину и готов понести наказание.

Бобан уточняет, что съёмку он сделал 2 января. Мэр Белгорода Валентин Демидов вечером этого дня призывал жителей не фиксировать и не публиковать в соцсетях последствия обстрелов и работы ПВО из соображений безопасности.

На видео с извинениями обратил издание местный телеграм-канал "Фонарь". Он заявил, что Бобана "нашли силовики". Однако в российских силовых структурах нет подразделений под названием "СМЕРШ". Подразделения с такой аббревиатурой, означающей "Смерть шпионам", существовали в органах контрразведки СССР в период Второй мировой войны. Они выслеживали лиц, заподозренных в сотрудничестве с иностранными разведками и в "антисоветской деятельности".

Белгород и область в последнюю неделю подвергались многочисленным обстрелам. Министерство обороны России обвиняет в них Вооружённые силы Украины. Украинская сторона обычно не комментирует их.