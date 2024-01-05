В Белгороде объявили о возможности эвакуировать жителей

Власти Белгородской области могут предоставить жителям Белгорода возможность эвакуироваться в более безопасные районы. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков. Он посоветовал желающим обращаться в его приёмную или в приёмную мэра Белгорода Валентина Демидова, или на горячие телефоны экстренных служб. По словам Гладкова, жителям в тот же день помогут временно переехать в пункты временного размещения в городах Старый Оскол и Губкин.

Белгород и область в последнюю неделю подвергаются обстрелам. В результате ракетного удара 30 декабря погибли 25 человек, более 100 пострадали. С того момента обстрелы региона происходят практически ежедневно.

Атака на Белгород произошла после массированного обстрела российскими войсками Украины 29 декабря. Тогда погибли около 40 мирных жителей в разных регионах страны.

Российские власти обвиняют в обстрелах вооружённые силы Украины. Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду террористическим актом. Украинские военные обстрелы обычно не комментируют. Источник издания "Украинская правда" в спецслужбах утверждает, что ВСУ атаковали военные объекты, но якобы из-за неумелых действий российской ПВО обломки ракет упали в центре города.