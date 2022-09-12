Более 27 тыс подписей набрала петиция за отставку губернатора Дегтярёва

Более 27 тыс. граждан подписали петицию с предложением об отставке губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Ранее он заявил, что был бы рад поехать добровольцем в Украину, но не может бросить губернаторский пост. Авторы петиции призвали освободить Дегтярёва от занимаемой должности, чтобы тот смог осуществить своё желание и отправиться на фронт.

8 сентября в интервью РИА Новости Дегтярёв рассказал, что в крае формируются два именных контрактных батальона, которые будут участвовать в так называемой "специальной военной операции" в Украине. "Я бы сам поехал, с удовольствием, но нельзя - у меня бронь из-за губернаторства," - сказал Дегтярёв, упомянув, что, как и любой губернатор, является командиром местного штаба территориальной обороны и нужен на месте работы.

Его высказывание широко разошлось в социальных сетях, и уже на следующий день петиция под названием "Поможем губернатору Хабаровского края осуществить свою мечту" появилась на сайте change.org.

В Хабаровске в 2020 и 2021 годах проходили массовые акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Участники митингов выражали недоверие президенту Владимиру Путину и Михаилу Дегтярёву, назначенному исполнять обязанности главы края. В должность губернатора Дегтярёв официально вступил 24 сентября 2021 года.

С начала войны с Украиной в регионах России сформировано более 40 добровольческих батальонов, бойцы в которых подписывают краткосрочные контракты с Минобороны с зарплатой от 130 до 200 тысяч рублей в месяц. Им и их семьям назначен ряд льгот.

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