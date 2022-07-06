Более 30 человек покинули правительство Британии из-за Джонсона

Более 30 человек покинули правительство Великобритании из-за потери доверия к премьер-министру Борису Джонсону. Среди ушедших в отставку есть как главы министерств, так и депутаты, которые принимают участие в работе правительства, не являясь его членами.
Вчера свои посты оставили министры здравоохранения и финансов. Причиной послужило назначение Джонсоном на должность члена парламента Криса Пинчера. Члена Консервативной партии уличили в сексуальных домогательствах в состоянии алкогольного опьянения. Неделю назад Пинчер покинул свой пост.
Сегодня несколько уволившихся министров обратились к Джонсону с письмом, в котором призвали премьера оставить должность. Политик в ответ заявил, что не собирается это делать.
Комитет британской Консервативной партии в понедельник, 11 июня, проведет выборы собственного руководства, до этого момента правила смены партийного лидера, которым сейчас является Джонсон, останутся неизменными, передаёт телеканал Sky News со ссылкой на партийные источники.
Отставки британских министров и депутатов проходят на фоне активной внутрипартийной критики Джонсона. В апреле он стал первым в истории премьер-министром, уличённым в нарушении закона во время пребывания на своём посту. Тогда он был оштрафован за участие в вечеринке во время всеобщего карантина, объявленного из-за пандемии COVID-19 его же правительством.
В начале июня Джонсон выиграл голосование по вотуму недоверия, выдвинутому против него его коллегами по Консервативной партии.
Согласно опросам, работу премьера не одобряют более 70 процентов британцев.
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