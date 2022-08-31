Более 80 процентов россиян потеряли свои сбережения с февраля

Более 80 процентов россиян частично или полностью потеряли свои сбережения после февраля – с начала войны России с Украиной. Об этом говорится в опросе "АльфаСтрахования", сообщает Forbes.

Восемь процентов респондентов рассказали, что полностью лишились своей финансовой подушки безопасности. Каждый пятый сообщил о потере почти всех сбережений, 52 процента – потеряли незначительную их часть.

Только 19 процентов опрошенных сказали, что не потеряли ничего.

Треть респондентов рассказали, что с февраля их расходы на повседневные нужды выросли примерно на 20–30 процентов. Ещё у трети россиян расходы увеличились на 10 процентов. У 15 процентов опрошенных траты выросли примерно на половину.

В исследовании приняли участие 1207 россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Более половины из них – почти 60 процентов – признались, что им удается откладывать деньги, но для 40 процентов делать это с февраля стало значительно труднее. Каждый пятый опрошенный после февраля решил отказаться от идеи копить деньги.

После нападения России на Украину страны Запада ввели против Москвы жёсткие санкции. Они затронули не только политиков и бизнес, но и обычных россиян. Например, теперь российские граждане не могут пользоваться картами российских банков при оплате за рубежом и совершать покупки в иностранных интернет-магазинах. Ряд стран ввёл ограничения на выдачу виз для российских граждан.