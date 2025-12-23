С октября 2025 года региональные минздравы отказываются оплачивать проезд к месту лечения пациентам с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Об этом "Системе" на условиях анонимности сообщили московский юрист, защищающий права пациентов, и руководитель благотворительного фонда, помогающего взрослым онкологическим пациентам.

Юрист говорит "Системе", что без билетов к месту лечения могли остаться тысячи пациентов. Направление на лечение в Москву или Петербург врачи пациентам выписывают, в этом случае лечение оказывается для пациента бесплатным (если не понадобится нестандартных лекарств или обследований), но добраться до спасительной клиники люди не могут.

Об отказах уже писали российские СМИ. Глава ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова говорила "Коммерсанту", что проблема особенно распространена в отдаленных регионах, откуда билеты до Москвы дороги – Иркутская область, Камчатка, Хабаровский край, Якутия.

Цена авиабилета в Москву из Иркутска или Хабаровска для многих может равняться нескольким месячным зарплатам, а если учесть, что больной ребенок не может путешествовать без взрослого, а инвалид не может лететь без сопровождающего, то билетов нужно не один, а два.

Как регулируется покупка билетов тяжело больным

Закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ" никак не регламентирует порядок оплаты проезда пациентов к месту лечения, но подзаконные акты, постановления правительства и приказы Минздрава РФ обязывают местные власти такой порядок установить и проезд людям оплачивать. Юрист, поговоривший с "Системой", разъясняет:

"Правила компенсации проезда пациентов к месту лечения разнятся от региона к региону. Где-то нужно предоставить справку о доходах. Где-то составлен перечень диагнозов, с которыми можно получить бесплатный авиабилет. Где-то пациентам оплачивают только поезд. Правила компенсации проезда обставлены таким количеством условий, что минздрав всегда может пациенту отказать".

Отказ может быть и завуалирован, подчеркивает юрист. Формально минздрав может выдать пациенту именное направление, так называемый талон № 2, но фактически в авиационной кассе может не оказаться билетов, предназначенных для выдачи по именным направлениям минздрава.

"Это замкнутый круг, – говорит юрист "Системе". – Минздрав не отказывает, но отказывает авиакомпания, которая по закону не обязана заботиться о социальном обеспечении граждан".

По словам эксперта, даже тяжело больным детям не хватает оплаченных государством билетов к месту лечения. Люди едут за свой счет или обращаются за авиабилетами в благотворительные фонды. Русфонд Учрежденный газетой "Коммерсант" благотворительный фонд, помогающий тяжело больным детям в этом году купил своим подопечным 130 билетов почти на 4 млн рублей ($48 тысяч). "Подари жизнь" Благотворительный фонд, помогающий детям больным лейкемией каждый год в рамках своей транспортной благотворительной программы покупает детям из регионов и их родителям 4500 билетов. И это при том, что дети традиционно обеспечены социальными гарантиями лучше, чем взрослые.

"Наш фонд занимается взрослыми, – говорит "Системе" юрист, – и я берусь утверждать, что потребности взрослых пациентов значительно выше".

Что делать

Несмотря на юридическую запутанность вопроса, граждане все же обращаются в суды, требуя, чтобы минздрав компенсировал им расходы на проезд к месту лечения. На сайтах региональных прокуратур можно найти единичные упоминания дел (1, 2, 3), которые гражданам удалось выиграть у местной власти, добившись компенсации не проезда и проживания в Москве.

"Это вершина айсберга, – говорит "Системе" директор одного из московских благотворительных фондов. – Проблемы с компенсацией проезда к месту лечения, как правило, усугубляются для пациентов к концу года".

"Видимо у региональных минздравов просто деньги заканчиваются, – иронизирует директор. – Так что болеть лучше весной, в начале финансового года".

Вы можете анонимно поделиться информацией с "Системой" – отделом расследований Настоящего Времени и Радио Свобода.