Путин обязал соискателей гражданства и ВНЖ России подписывать контракт с армией. Объясняем новый указ

Десятки тысяч мужчин-иностранцев, претендующих на ВНЖ или гражданство в России, теперь не смогут даже подать документы без контракта с российской армией или справки о негодности, выяснила "Система". Новые правила касаются в основном тех, кто легализуется по семейным обстоятельствам или на основании длительного проживания в стране.

Официальное принуждение иностранцев к службе в армии до получения ими ВНЖ может стать мировым прецедентом. В большинстве стран обязанность служить в армии распространяется на граждан или, в крайнем случае, на обладателей постоянного резидентского статуса.

Акифу Имена героев текста изменены по их просьбе из-за соображений безопасности 48 лет, он переехал из Азербайджана в Россию около четырех лет назад. Три года назад он женился на Марии, гражданке России, вместе они построили дом и завели большое хозяйство с овцами, козами и кроликами в Нижегородской области. Акиф решил остаться в России и начал процедуру получения вида на жительство: оформил все необходимые справки, сдал экзамен по русскому языку и, наконец, получил разрешение на временное проживание (РВП) РВП (разрешение на временное проживание) – это промежуточный документ в России, который дает иностранцу право временно жить и работать в определенном регионе до получения вида на жительство (ВНЖ) или гражданства, рассказывает Мария.

В конце 2025 года пришло время подавать документы на получение вида на жительство. Акиф пришел в миграционную службу уточнить, какие документы для этого нужно собрать. Там, по словам жены, ему сказали: согласно новому президентскому указу №821 подать документы на ВНЖ он может только при условии, что подпишет контракт для прохождения военной службы.

24-летний Бурхон переехал из Таджикистана около года назад. Сейчас он живет и работает в Ханты-Мансийском автономном округе в России, в феврале 2025 года получил разрешение на временное проживание и, как и Акиф, собирался подавать документы на вид на жительство. Однако в конце осени 2025-го, когда пришло время получать ВНЖ, его вызвали в МФЦ (центр оказания госуслуг) и сказали, что для получения документа он должен подписать военный контракт.

"Он слушает меня. А я запретил ему подписывать контракт", – рассказывает "Системе" отец Бурхона, живущий в Таджикистане. По его словам, сотрудники миграционной службы также ссылались на новое правило, по которому мужчины-иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет, желающие легализоваться в России, должны подписать контракт на военную службу.

Кто должен подписывать военный контракт

Указ № 821 действительно существует, Путин подписал его еще 5 ноября 2025 года. Документ обязывает иностранцев подписывать военный контракт для получения вида на жительство (не всех – о нюансах этого предписания мы расскажем ниже).

Ни Акиф, ни Бурхон до похода в миграционную службу про этот указ ничего не слышали. Несмотря на то, что документ был опубликован больше месяца назад, ни государственные СМИ, ни чиновники не сообщали о новом обязательстве для мигрантов. Крупнейшие российские издания, рассказывая об указе, писали только, что для воюющих иностранцев введен упрощенный порядок получения ВНЖ и гражданства.

В этих многочисленных заголовках не отображено главное нововведение путинского указа. Теперь отдельные категории иностранцев-мужчин при подаче документов на вид на жительство должны предоставить или контракт о службе в российской армии сроком не менее года, или контракт о службе в министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС), или справку о негодности из военкомата.

Похожие правила теперь и для тех, кто подает документы на российское гражданство: для некоторых заявителей обязательное условие – справка о негодности, или справка об увольнении из вооруженных сил РФ до 24 февраля 2024 года Дата начала полномасштабного вторжения России в Украину, или справка об увольнении из российского МЧС до той же даты.

Раньше такого обязательства для соискателей ВНЖ и гражданства не было Это подтвердили "Системе" сотрудники правозащитной организации, помогающей мигрантам, и эксперт в области миграции. Теперь же, если таких справок у иностранца нет, то он может или остановить процесс легализации, или подписать контракт с министерством обороны – и тогда получать ВНЖ или гражданство РФ.

Эти правила касаются не всех иностранцев: контракт или справку о негодности обязательно приносить тем, кто подается на ВНЖ или гражданство по определенному перечню оснований: длительное проживание, воссоединение семьи и так далее:

Семья, дети, стаж: все основания для ВНЖ и гражданства, требующие военного контракта В указе "О временном порядке приема в гражданство Российской Федерации и выдачи вида на жительство в Российской Федерации" описано, какие категории иностранцев теперь будут получать ВНЖ и гражданство по новым правилам. Если иностранец обращается за видом на жительство на основании: проживания в России более одного года на основании разрешения на временное проживание (РВП);

наличия родителя или родителей – граждан России;

ребенка, имеющего российское гражданство или рожденного от гражданина России;

имевшегося ранее гражданства. То для этих категорий иностранцев вместе с документами необходимо обязательно предоставить: или контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах России на срок от одного года;

или контракт о работе в спасательных формированиях МЧС на срок от одного года;

или справку об увольнении с воинской службы по возрасту, истечению контракта или состоянию здоровья;

или справку о негодности к службе, которую можно получить в военкомате. Аналогичные правила указ устанавливает и для претендентов на гражданство. Военный документ требуется для тех, кто подает документы на основании: постоянного проживания в России в течение пяти лет;

наличия ребенка – гражданина России;

супруга – гражданина России и наличия ребенка в этом браке;

родителя – гражданина России;

лишения гражданства России в детстве родителями. Для получения гражданства необходимо принести: выписку из приказа об увольнении из вооруженных сил РФ, или из спасательных формирований МЧС;

или решение военкомата о негодности к военной службе.

Тем же, кто получает документы на основании учебы, программы переселения соотечественников или как высококвалифицированные специалисты – контракт и справка из военкомата не нужны.

Особые условия для граждан Беларуси, Казахстана, Молдовы, Украины Описанные в тексте правила относится к мигрантам из большинства стран. Однако в последние годы российские власти часто меняли правила легализации для граждан отдельных государств, для них свои исключения. Указ от 5 ноября не касается граждан Беларуси : ни для каких категорий заявителей из этой страны справку из военкомата или военный контракт в миграционной службе не потребуют.

Для граждан Казахстана и Молдовы новые правила будут действовать только при подаче на гражданство: в этом случае те, кто претендуют на российский паспорт на основании длительного проживания в России или детей/родственников в РФ, должны будут принести справку о негодности или приказ об увольнении с военной службы до 24 февраля 2022 года.



Если таких документов нет, для граждан Казахстана и Молдовы получение гражданства РФ возможно только через военный контракт. При этом, как и раньше, для граждан этих стран действует исключение: им не надо сдавать экзамен на знание истории России и жить в стране более пяти лет.



В отличие от гражданства, для получения ВНЖ гражданам Казахстана и Молдовы справка об увольнении с военный службы или справка о негодности из военкомата не понадобятся.

и новые правила будут действовать только при подаче на гражданство: в этом случае те, кто претендуют на российский паспорт на основании длительного проживания в России или детей/родственников в РФ, должны будут принести справку о негодности или приказ об увольнении с военной службы до 24 февраля 2022 года. Если таких документов нет, для граждан Казахстана и Молдовы получение гражданства РФ возможно только через военный контракт. При этом, как и раньше, для граждан этих стран действует исключение: им не надо сдавать экзамен на знание истории России и жить в стране более пяти лет. В отличие от гражданства, для получения ВНЖ гражданам Казахстана и Молдовы справка об увольнении с военный службы или справка о негодности из военкомата не понадобятся. Гражданам Украины, которые захотят получить российское гражданство, также понадобится справка о негодности или справка об увольнении с военной службы. Им не надо сдавать экзамен по русскому языку и истории, и для получения гражданства достаточно будет любого документа, подтверждающего право на проживание в России, в том числе удостоверение беженца.



Для вида на жительство гражданам Украины заключать военный контракт необязательно: они могут получить ВНЖ по отдельным основаниям в законе.

"Мы пешки в этой мясорубке"

Акиф армейский контракт подписывать не собирается – а значит, и вид на жительство он не получит, рассказывает его жена Мария "Системе". Сейчас он живет в России на основании разрешения на временное проживание. Документ действует три года, и если после этого постоянный статус не получен, то иностранцу надо уезжать или начинать всю сложную процедуру легализации заново.

Сначала Мария была уверена, что в миграционной службе просто неправильно прочитали путинский указ: по ее словам, она консультировалась с региональным уполномоченным по правам человека, и та якобы подтвердила, что никакой контракт от Акифа не требуется. Однако миграционный инспектор, уверяет Мария, была непреклонна: "Ее ответ: не нравится – уезжайте". В других отделениях им сказали то же самое.

Теперь Мария говорит, что им с мужем, вероятнее всего, все же придется уехать из России. Оставить дом и животных с фермерского хозяйства. "Куда деть стадо овец – непонятно. Они сейчас беременные, их даже забить нельзя. И дарить кому-то не хочется, столько сил потрачено. Мы не знаем, что делать. Мы пешки в этой мясорубке", – сетует собеседница "Системы".

Бурхон по совету отца от перспективы годичной службы в российских войсках отказался. Пока он живет в России на основании РВП. "Потом посмотрим, как будет. Три года он будет находиться на РВП, а дальше решим, там будет видно",- рассказывает его отец.

Устоявшиеся практики: как мигрантов принуждают к службе

В российской войне против Украины участвуют тысячи иностранцев из нескольких десятков стран. Часть из них – рекруты, добровольно подписавшие контракт из-за убеждений, ради высоких выплат или упрощенного порядка получения гражданства. Российские власти с 2022 года вводят преференции для таких иностранцев: уже узаконен упрощенный порядок легализации (например, участники войны против Украины не должны сдавать экзамены на знание языка и истории), а недавно в правительстве рассматривали проект закона, по которому воюющих в России иностранцев не будут выдавать по запросам других стран для уголовного преследования и исполнения приговора.

Некоторые оказываются на войне в результате мошенничества или в поисках легкого заработка – например, о таких схемах рассказывали выходцы из Кубы или Шри-Ланки.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину, в России участились случаи давления на мигрантов – выходцев из постсоветских стран.

Сначала давлению подвергались те, кто недавно получил российское гражданство и не встал на воинский учет как граждане России.

Север.Реалии рассказывали, что еще с 2024 года новых обладателей российских паспортов стали вызывать в миграционные службы и угрожать им лишением гражданства, если те не пойдут воевать. Сибирь.Реалии писали о массовых рейдах, в ходе которых ловили недавно получивших гражданство России мигрантов и также заставляли подписывать контракт.

Мобилизуются в итоге в первую очередь те, кто не будет сопротивляться, те, у кого нет возможности защищать свои права

В мае 2025 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин говорил, что на фронте воюют не менее 20 тысяч выходцев из Центральной Азии с российским гражданством, еще 10 тысяч, по его словам, отправили "рыть окопы". Он также рассказывал, что ведомство проводит регулярные рейды по выявлению мигрантов, получивших гражданство, но не вставших на воинский учет.

Однако миграционные службы давили не только на тех, кто уже получил гражданство. Еще с 2022 года, как рассказывала в интервью изданию Kloop правозащитница Валентина Чупик, в московском миграционном центре "Сахарово" иностранцам вместе с пакетом документов "подсовывали", в том числе, контракт на добровольную военную службу. С тех пор эта практика только распространилась: в сентябре 2025 года в издании "Люди Байкала" был опубликован подробный рассказ о том, как чиновники давят на мигрантов, которые подают документы на ВНЖ и гражданство, чтобы те шли воевать.

С подобным неофициальным давлением несколько месяцев назад столкнулся и двоюродный брат Акифа. По словам жены Акифа, Марии, гражданина Азербайджана убедили в том, что для получения российского паспорта надо обязательно пройти медосмотр в военкомате. Уже в военкомате после медицинского осмотра у него, по словам Марии, забрали паспорт, сказав, что выдадут потом российский. А через несколько дней отправили на войну. "Месяц был в учебке. Через два – груз 200. Убили. Вот и "получил гражданство", – рассказывает Мария. Мария не назвала имя брата Акифа, "Системе" не удалось подтвердить или опровергнуть информацию о его гибели.

Согласно подсчетам Русской службы Би-би-си и "Медиазоны" на основе открытых источников, к середине ноября 2025 года было известно о минимум 1339 иностранцах, погибших в российской армии во время войны против Украины.

Что рассказывали граждане Узбекистана о службе в российской армии "На дорогах лежали трупы: гниющие тела, головы, руки и ноги, встречались даже обезглавленные тела. Мне было очень страшно." "На войне не имеет значения, кто ты – любая случайная пуля может убить." "Я поехал на войну 22 сентября, а в ноябре нас уже отправили в бой. В каждом сражении мы выносили по 70–80 погибших – мы не успевали вынести всех." "Меня привели в Управление министерства обороны в Тюмени. Когда я спросил, зачем нас сюда привели, сказали, что я подписал военный контракт. Нам показали бумаги, которые мы ранее подписали, и оказалось, что это действительно был военный контракт. Сказали: "Ты не можешь отказаться, в противном случае отправишься в тюрьму." Источник: видео Службы безопасности Узбекистана

Теперь же отправка в армию для получения российских документов – не просто неформальные практики отдельных сотрудников полиции или миграционной службы, а правило, закрепленное указом Путина.

Правда, судя по комментариям в соцсетях, с которыми ознакомилась "Система", сотрудники миграционной службы пока и сами не до конца понимают, с кого они в праве требовать такие справки. Иностранцы и их родственники рассказывают, что сейчас получение документов в России без контракта с Минобороны зависит от того, как трактует изменения конкретный сотрудник миграционной службы в конкретном регионе.

Российское государство такими правилами в отношении мигрантов решает сразу две своих задачи, говорит эксперт Берлинского центра Карнеги Темур Умаров. Первое – это пополнение мобилизационного ресурса на войну: "Мобилизуются в итоге в первую очередь те, кто не будет сопротивляться, те, у кого нет возможности защищать свои права". Вторая задача российской миграционной стратегии, которой отвечает этот указ – это сделать долгосрочную миграцию в России непривлекательной: "Мигранты в будущем должны будут приезжать в Россию исключительно как рабочий ресурс и рабочая сила", – описывает логику российского руководства Умаров.

Облегченная процедура натурализации для иностранцев, служивших в армии – распространенная в мире практика: например, на ускоренное получение гражданства могут претендовать те, кто служит в армии США, Израиля или Франции. В некоторых странах служба ускоряет также получение вида на жительство.

Есть страны, где служба обязательна для обладателей постоянного вида на жительство. Например, в национальных войсках Сингапура должны служить как мужчины-граждане, так и обладатели постоянного вида на жительства. На Кипре служить должны люди, родившиеся после 1960 года, постоянно проживающие там и имеющие кипрское происхождение – даже если не имеют кипрского паспорта.

Однако нам не удалось обнаружить случаев, когда служба в армии должна стать обязательным условием на таком раннем этапе, как подача документов на вид на жительство.

"Россия в целом пересмотрела свою миграционную политику. До 2022 года считалось, что самое важное – это демографическая проблема, и решить ее можно в том числе при помощи привлечения мигрантов, – рассказывает эксперт Берлинского центра Карнеги Темур Умаров. – А в 2022 году поменялось в принципе мышление: про демографию забыли, вспомнили про некую "русскость". Раньше "взрослым в комнате" был экономический блок, который говорил, что новые граждане нужны в том числе для роста экономики. А сейчас всем рулят силовики, которые всячески привлекают мигрантов на войну".

