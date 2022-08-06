Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Болгария продолжает выдавать туристические визы россиянам

Посольство Болгарии в Москве, 4 июля 2022 года

Болгария продолжает выдавать туристические визы россиянам, но сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на посольство Болгарии в Москве.

"Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем", – сообщили в посольстве.

По словам собеседника агентства, выдачу виз для владельцев недвижимости из России также не приостанавливали.

5 августа ассоциация туроператоров России сообщила, что Болгария останавливает на неопределенный срок выдачу россиянам туристических виз и виз для владельцев недвижимости. Утверждалось, что причиной этого решения стала высылка из России 14 болгарских дипломатов.

Ранее МИД России объявил 14 сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата. В заявлении ведомства говорится, что это ответные меры на аналогичное решение Болгарии в отношении сотрудников российских загранучреждений.

28 июня Болгария сообщила о высылке 70 дипломатов и технических сотрудников посольства России. Российские власти заявляют, что работа посольства и генконсульств теперь "фактически парализована".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG