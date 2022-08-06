Болгария продолжает выдавать туристические визы россиянам, но сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на посольство Болгарии в Москве.

"Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем", – сообщили в посольстве.

По словам собеседника агентства, выдачу виз для владельцев недвижимости из России также не приостанавливали.

5 августа ассоциация туроператоров России сообщила, что Болгария останавливает на неопределенный срок выдачу россиянам туристических виз и виз для владельцев недвижимости. Утверждалось, что причиной этого решения стала высылка из России 14 болгарских дипломатов.

Ранее МИД России объявил 14 сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата. В заявлении ведомства говорится, что это ответные меры на аналогичное решение Болгарии в отношении сотрудников российских загранучреждений.

28 июня Болгария сообщила о высылке 70 дипломатов и технических сотрудников посольства России. Российские власти заявляют, что работа посольства и генконсульств теперь "фактически парализована".