Большинство судей поддержали суровый приговор Жаиру Болсонару

Верховный суд Бразилии в четверг получил необходимое большинство в три голоса для признания экс-президента страны Жаира Болсонару виновным в подготовке государственного переворота. Решение практически гарантирует политику длительный тюремный срок, отмечает France-Presse.

Судья Кармен Лусия стала третьей из пяти судей, признавших 70-летнего бывшего лидера крайне правых сил виновным в заговоре с целью вернуть себе власть после поражения на выборах в 2022 году. Тогда Болсонару проиграл левому политику Луису Инасиу Луле да Силве.

Болсонару, бывшему капитану армии, грозит тюремное заключение сроком более 40 лет. Список предъявленных ему обвинений включает пять пунктов, один из которых - это обвинение в руководстве преступной организацией с целью свержения действующего главы государства.

Ранее на той неделе, в среду, один из судей Верховного суда Луис Фукс выступил за то, чтобы оправдать экс-президента страны по всем пунктам.

В настоящий момент Жаир Болсонару находится под домашним арестом. Бывший президент отвергает все обвинения.

В конце октября 2022 года в Бразилии во втором туре президентских выборов победу одержал Луис Инасиу Лула да Силва. Однако после инаугурации Лулы да Силвы сторонники Болсонару предприняли штурм парламента, Верховного суда и резиденции главы государства. В итоге было решено начать расследование о попытке переворота.