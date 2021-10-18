"Бомбометание по Рублёвке". Соцсети о пополнении в рядах иноагентов

В позапрошлую пятницу список иностранных агентов пополнился англоязычными Bellingcat и M.News, у которых есть русские секции, и 9 физическими лицами, включая журналистов Радио Свобода Татьяну Вольтскую, Екатерину Клепиковскую и Евгения Симонова. Никакие российские издания с громкими названиями в обновление списка от 8 октября не попали. К тому же остальные новости в тот уикенд затмило присуждение Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову. Всё это вместе создало у некоторых иллюзию микрооттепели.

Тем более сильным шоком стало объявленное в прошлую пятницу причисление к СМИ-иноагентам сразу двух популярных российских изданий: Republic и Росбалт.

Александр Фельдман

Пока я пропадал в офлайне, Republic причислили к лику иноагентов...

ИА-пятница становится рутиной.



(Наталия Чаплина - руководитель "Росбалта", подробнее о ней будет во второй части подборки)

Михаил Амосов

Вчера поздно вечером стали поступать сообщения СМИ, о том, что Информационное агентство «Росбалт» внесено Минюстом России в список иноагентов.

Первая мысль, которая приходит в голову – это же идиотизм. Тем более, что руководители «Росбалта» заявляют, что агентство не имеет иностранного финансирования.

Мне всегда не нравился наш закон об иноагентах. Как не нравился сам принцип объявления кого-либо иноагентами. Принцип, который придумали в 30-е годы прошлого века в США.

Тем не менее, этот подход работает и у нас и у них (вспоминаем «дело» Марии Бутиной, которая, как я считаю, была несправедливо признана иноагеном в США).

Но вот в чём главное отличие: Бутииу иноагентом признал суд. Там был какой-никакой, но состязательный процесс. С адвокатами, прессой в зале суда и т. п.

А тут… Росчерком пера какого-то безымянного клерка в иноагенты записывают уважаемое Информационное агентство. И они даже не удосуживаются сообщить нам, почему принято такое решение.

Считаю, что это расправа над уважаемым СМИ! Внесудебная расправа! И это действительно идиотизм государственной машины.

Иван Курилла

В полк иностранных агентов внесены учредители Рипаблика и Росбалта.

Теперь, кажется, все "мои" медиа там?

Друзьям - выдержки.

Антон Орех

Традиционный пятничный обряд стигматизации. Моя поддержка коллегам и в особенности Дмитрию Колезеву, которого считаю одним из лучших российских журналистов!

Виктория Мусвик

Про Росбалт совсем странно. Все больше кажется, что за руль погрузчика сел некомпетентный Клаус (кто не видел это мощное гдрвское кино про технику безопасности, рекомендую - только осторожно, триггер ворнинги сплошные). Надеюсь, в конце Клаус [удалится] в закат, как в кино.

Republic откликнулся на получение чёрной метки подробным постом в Телеграме.

Главный редактор издания Дмитрий Колезев написал отдельный пост.

По поводу внесения Republic в реестр иностранных агентов.

Ситуация, конечно, неприятная, но мы с ней справимся. Будем продолжать добиваться отмены или хотя бы изменения закона об иностранных агентах — теперь уже не только из чувства солидарности с коллегами, но и защищая собственные интересы. Пока закон есть — будем выполнять его безумные требования, в том числе маркировать все материалы (это уже делается).

У нас нет рекламодателей, так что мы не рискуем их потерей. Republic целиком живет за счет подписки. К счастью, наши подписчики проявили себя как разумные люди, не стали паниковать и не начали отписываться. Наоборот. Вчера и сегодня у нас обычное количество отписок (это нормально, сколько-то людей отписываются каждый день) и аномально высокое количество подписок. То есть пока решение Минюста даже благотворно сказалось на подписчиках. Я очень благодарен всем, кто сейчас решил подписаться и кто решил не отписываться. Мы сделаем все, чтобы оправдать ваше доверие.

Оправдать доверие, на мой взгляд, можно только одним способом — не поддаваться страху, не пытаться менять редакционную политику на более лояльную, подавить трусливую мыслишку, которая обязательно будет возникать, — «А может, лучше вот это не публиковать, а то ведь уже выдали «черную метку», дальше может быть хуже». Проще тогда уж совсем закрыться и разойтись по домам. Republic был и останется местом, где авторы разных политических взглядов могут писать на любые темы, в том числе о политике, в рамках закона и профессиональной этики.

Редакторы, из чьих журналов стоит Republic, в основном отреагировали на произошедшее со здоровым юмором и не собираются прекращать свою работу. Я надеюсь, что читатели если и заметят какие-то изменения (кроме плашки-предупреждения), то только к лучшему.

При этом для редакторов и авторов теперь возникают риски персонального признания иноагентами. Мы их честно об этом предупредим. Уровень этих рисков я оценивать не берусь. Думаю, тут ситуация вообще больше напоминает русскую рулетку. Для меня персональные риски, конечно, тоже существуют. Я это понимаю но также не хочу, чтобы это как-то влияло на мои взгляды, слова и поступки. Но здесь у каждого чисто индивидуальный выбор.

Я благодарю всех, кто звонил и писал вчера как со словами поддержки, так и с просьбами о комментариях. Спасибо всем коллегам-журналистам, кто написал о вчерашней ситуации и привел нашу точку зрения. Спасибо всем, кто написал поддерживающие посты в соцсетях. С вашей поддержкой действительно намного проще.

Вероятно, мы подадим иск в суд и попытаемся оспорить решение Минюста. У меня нет иллюзий, что нам удастся выиграть такой иск, но по крайней мере в суде есть шанс получить от правительства хоть какое-то обоснование их решений. Что за иностранное финансирование они у нас нашли? Мы живем только за счет подписки. Если это платежи от наших подписчиков, живущих за рубежом (такие, конечно, есть), то это полный абсурд.

Довольно много мороки будет теперь с отчетностью, но с этим мы разберемся.

Росбалт в соцсетях был предельно лаконичен (насколько позволяют ему российские законы), но дал линк на довольно большую колонку на собственном сайте.

Свалившаяся на Republic неприятность вызвала сочувствие как читателей, так и авторов издания, с которым в разное время сотрудничали многие известные блогеры.

Кирилл Лятс

С Republic меня связывает несколько колонок, которые я писал туда в 2015-2016 годах.

Всецело поддерживаю эту команду, и желаю редакции мужества и процветания назло Минюсту.

Александр Рыклин

Здравствуй, пятница! Сегодняшний упырий улов - Republic и Росбалт. В России больше не осталось изданий не "иноагентов" или не заблокированных Роскомпозором, с которыми бы я сотрудничал...

Некоторые блогеры утверждают, что Republic технически не может быть иностранным агентом, так как не получает грантов, а живёт исключительно за счёт подписки.

Юрий Сапрыкин

Весной 2011 года мы с Максим Кашулинский пришли в интернет-издание Slon.ru — он издателем, я главным редактором. Вспоминать об этом эпизоде биографии сейчас не очень ловко — волей-неволей я выступил в роли разрушителя славных традиций, которые накопились у издания, и мои новые коллеги смотрели на это понятно с какими чувствами. Через полгода я ушел, Максим остался, и новый «Слон» он создавал уже вместе с Андрей Горянов — и получилось у них, по-моему, здорово. Потом все еще раз поменялось, а потом еще и еще, «Слон» переименовался в Republic, ввел платную подписку, пережил всякое, а в последнее время окончательно стал тем, о чем мы мечтали когда-то с Максимом — изданием с отличной аналитикой, интересно придуманной, умной и бесстрашной. Позавчера я успел написать об этом Дмитрий Колезев, благодаря которому и случилась эта последняя метаморфоза, вчера мы вместе с Дмитрием обсуждали иноагентов в стриме на новом ютьюб-канале Republic, сегодня иноагентом признали сам Republic.

Ну что тут скажешь? Во-первых, это, конечно, бред и ересь — Republic редкое издание, которое поперек всех разумных соображений и назло всеобщей апатии выживает за счет платной подписки, и подозреваю, что все его иноагентство заключается в том, что есть среди его подписчиков, так сказать, и global russians. Разоблачили шпионов, молодцы! Во-вторых, окончательно становится понятно, что все там будем (а может, и не только там); оставь надежду всяк сюда входящий. В-третьих, несмотря на отвратительный инфоповод, я испытываю по этому поводу разные сентиментальные чувства — потому что в «Слоне»/Репаблике работали и работают мои друзья, а со многими дорогими мне людьми я там и познакомился, и вообще это огромный кусок жизни — читательской в том числе: я как подписался на Republic с самого начала, так и остаюсь его верным подписчиком. Мои слова поддержки — Александр Винокуров, Дмитрий Колезев, Иван Давыдов, Oleg Zintsov, Олег Кашин и всем всем всем, заочный поклон Леониду Бершидскому, с которого всё началось. Если это издание не сломали несколько редизайнов (ха!) и смен всего на свете — названия, концепции, главных и неглавных редакторов — то эта чертова плашка его точно не сломает. Подписывайтесь на Republic, он классный.

Дмитрий Травин

Данное сообщение (материал) возможно создано (распространено) иностранным (или просто странным) агентом (а, может, и нет: пока не понятно). Честно говоря, ничего не понятно. Вчера об'явили этими самыми агентами два издания, сотрудничеством с которыми я горжусь. Росбалт и Republic. Причем руководство Republic уже заявило, что это издание в принципе не может быть иноагентом, поскольку не получает никаких иностранных денег. Означает ли это, что теперь можно назначать иноагентом любого, не обращая внимание даже на законодательство? Означает ли это, что меня могут назначить иноагентом просто за сотрудничество со СМИ иноагентом, хотя ни копейки иностранных денег я много лет уже не получаю? Означает ли это, что я могу оказаться иноагентом, даже не представляя, чьим конкретно агентом я являюсь? Означает ли это, что наши полигархи (политические олигархи) могут назначать иноагентами, просто руководствуясь принципом: "А вот этот парень нам не нравится".

На днях тут шутили, что в компании иноагентов сейчас много достойных людей, и войти в их "клуб" было бы почетно. Но достоин ли я? Непонятно.

Александр Морозов

Republic! Сколько у меня добрых воспоминаний с ним связано. Еще когда он был "Слоном", я там постоянно публиковался и написал очень хорошую большую серию. После реформы и превращения в Republic я два раза там пытался начинать снова писать колонки, но бросал - из-за системы подписки, быстро надоедало - пишешь как в могилу. Но даже недавнее интервью со мной о политической философии, которое сделал Тимур Атнашев (для своей серии бесед о политической философии), сыграло неожиданную роль - его прочел Юрий Сенокосов и пригласил меня участвовать в своих семинарах... В общем - это целая эпоха. Объявление Репаблика иностранным агентом - это очень выразительный эпизод, даже анекдотичный. Ведь Репаблик в последние годы окончательно превратился из медиа - в маленькую контентную артель, декларируя, что он вообще действует "без финансирования", а целиком за счет подписки, т.е. это не медиа, а контентная авторская платформа. А такая плаформа вообще не может быть "иностранным агентом", это все равно. что объявить "яндекс.дзен" иностранным агентом, или "сигму".

Ну что ж! Прощай, друг! Недолго ты мучился со своей системой честной подписки. Теперь, когда скоро уже на дверь редакции повесят наручники, как на дверь "Мемориала", уже не до мелких претензий относительно "модели подписки", снимаются все старые возражения. Народная судьба победила мелкие разногласия.

Росбалт попал в клещи. Твиттер в рамках борьбы с фейк-ньюс маркирует его страницу как "Государственное издание, Россия", так же, как, например, страницу RT. А сам Росбалт по закону теперь должен маркировать все свои посты уведомлением о том, что является иностранным агентом. Абсурдное сочетание.

Олег Степанов

Первый иностранный агент, который является государственным изданием.

Ура, товарищи!

P.S.: На самом деле не ура, а сочувствие, как Republic'у, так и и Росбалту. Градус абсурда зашкаливает

Анна Евсеева

Росбалт теперь будет называться - государственное издание, выполняющее функции иностранного агента.

Сам Росбалт, в опубликованной на его сайте колонке, уверяет, что "Конечно, «Росбалт» никогда не был аффилирован с государством".

Блогеры пишут, что сайт связан с Черкесовым, бывшим директором Роснаркоконтроля и Рособоронтеха, который в 2010 потерял свою должность, поскольку, если верить тогдашним сообщениям СМИ, навлек на себя недовольство Путина.

Анастасия Кирилленко

Есть же в России специалисты по медиа (я к ним не отношусь)?

WTF?

Росбалт, говорили, был под Черкесовым (но Черкесов, видимо, проштрафился, на связях с отвалившейся частью тамбовской ОПГ в лице Кумарина - правда, уже давно)?

Ну и журналист Александр Шварев оттуда недавно получил политическое убежище в Латвии - в России его преследует Усманов.

В апреле 2019 года в редакции "Росбалта" в Москве и дома у Шварёва прошли обыски по делу, возбуждённому по заявлению Усманова. В публикациях на сторонних ресурсах журналист сообщил о предполагаемых связях миллиардера с вором в законе Захарием Калашовым, известным как Шакро Молодой. В ноябре 2019 года суд в Москве заочно арестовал Шварёва

Росбалт в Твиттере считается государственным российским изданием, а Минюст признал его иноагентом.

PS В 2007 я выступала на пресс-конференции в Росбалте с аудиозаписью третинга фальсификаторов выборов. Но это было давно и неправда. Системного представления об этом медиа у меня нет. На полном серьезе, просветите кто-нибудь, "за что их"?

Николай Подосокорский

Ни дня без треш-новостей. Минюст РФ внес в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента», интернет-издание «Росбалт» и «Москоу Диджитал Медиа» (Republic). Republic и «Росбалт» попали в реестр под номерами 87 и 88 соответственно. При этом первое издание работает по закрытой подписной модели — полный текст его материалов доступен только по платной подписке; а "Росбалт", хоть и публикует критические заметки, но назвать его оппозиционным СМИ нельзя. Директор "Росбалта" - Наталия Черкесова (Чаплина), супруга Виктора Черкесова, генерала полиции, директор Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков в 2003-2008 годах.

Это значит только одно - зачистка будет тотальной и до конца года (может, чуть позднее) в позорный реестр запишут все оставшиеся независимые СМИ и многих журналистов и правозащитников, критикующих Путина и его режим. Обычно подобное происходит накануне большой войны. Только не надо меня спрашивать - с кем они собрались воевать. Думаю, найдут с кем. Пока что воюют с российским гражданским обществом и "бомбят Воронеж".

Вера Афанасьева

«Ну, если уж „Росбалт“… На месте „Царьграда“ я бы призадумалась»



Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов издания «Росбалт» и Republic.



Интересно, как это будет выглядеть — одновременные отметки о том, что «Росбалт» — это и иноагент, и «Государственное СМИ, Россия»?



Интересно, что «Росбалт» был основан Натальей Черкесовой, женой бывшего замдиректора ФСБ (зама Путина) и бывшего главы ФСКН Виктора Черкесова.



Сейчас она является «руководительницей проекта».



Маховик раскрутился — не остановишь.

Анатолий Несмиян

Машина террора разогналась и не может остановиться. Минюст сообщил, что включил в реестр иностранных СМИ-иноагентов ООО "Москоу диджитал медиа" и АО "РС-Балт". "РС-Балт" - учредитель информагентства "Росбалт", "Москоу диджитал медиа" - учредитель издания Republic.

"Росбалт" основан женой бывшего заместителя директора ФСБ и руководителя Госнаркоконтроля Черкесова. Более системных и представить трудно. Это уже даже не бомбардировка Воронежа. Тут проводят ковровые бомбометания прямо по Рублевке.

Но террор - как ремонт. Его нельзя остановить. Можно только прекратить, уволив строителей. Или когда деньги закончатся. А пока есть то и другое - процесс будет продолжаться.

Дмитрий Гудков

У Минюста (на самом деле, у Совбеза), похоже, крыша едет.

«Росбалт» и Republic теперь «иностранные агенты». Росбалт вообще был создан семьей бывшего зама Путина, еще по ФСБ, Черкесова. Но когда-то их дороги с бывшим начальником разошлись, Черкесов написал статью про «чекистский «крюк», стал депутатом от КПРФ.

За что теперь формально наложили клеймо – не знаю. Но если создан инструмент расправы, то всегда найдутся желающие воспользоваться им.

«Репаблик» я очень люблю. Донатил, доначу и буду донатить, потому что больших текстов и умной аналитики в этом мире не так много. Кстати – всем рекомендую подписаться.

Ну а в целом пресловутый статус «иноагента» воспринимается уже как абсурдное и отвратительное уже в силу своей тупости. Ощущение, что мы движемся в сторону китайской модели социальных рейтингов. Вон, в Правительстве уже вовсю обсуждают запреты на профессию для «экстремистов». Репрессии нового времени – тебя не расстреляют, но максимально усложнят жизнь.

Григорий Махнов-Войтенко

КУЧНО ЛОЖИТСЯ...

Росбалт - иноагент... Новая епархия РПЦ в Армении... Яна Рачинского вызывают в ОБЭП... Собчак весь день просидела в приемной Золотова, но так к нему и не попала...

О, как! В фильме "Теоретик", который мы с Алексеем Бобровым снимали аж в 85-м главный герой в исполнении Вячеслава Тихонова в ужасе кричал: "Система пошла в разнос... "

Что-то такое в воздухе...

Последнее (но, скорее всего, не последнее) объявление иноагентов, как и все предыдущие, сопровождали разговоры о том, что это звание сегодня — "знак качества". И витрины магазинов в Шереметьево вроде бы это подтверждают.

Александр Чадаев

Рассуждаю как практик. Сейчас «решалам» самое время начать потихоньку приторговывать возможностью получить статус иноагента. Думаю, товарищи в погонах за умеренную плату будут готовы поспособствовать. Потому что скоро какому-нибудь Эху без этого уже просто зашквар будет; а Газпром получит декапитализацию важного актива. Да и много кому. Вообще не шучу и не стебусь в данном случае, чистое рацио.

Александр Тевдой-Бурмули

Что, Росбалт с Репабликом тоже уже иноагенты? Практичнее вводить плашку "еще не иноагент" и по умолчанию всех граждан РФ считать иноагентами. Собственно, судя по отношению власти к народу, именно так они наверху и думают.

Кирилл Шулика

Прекращайте говорить, что "иностранный агент" это знак качества. В реальности это клеймо. Оно и с моральной точки зрения тяжелое, и с организационно-финансовой.

Вот я, русский человек, всегда жил в России, у меня даже нет заграницей вообще ничего, с ней меня ничего не связывает, я ни разу не был ни в одном посольстве, все мое знакомство с ними это - получение виз в консульствах. Более того, я хочу жить в России, работать в России, не собираюсь уезжать или работать в чем-то иностранным. Не потому, что опасаюсь, а потому, что это моя принципиальная позиция и считаю, что она честная. У меня все, как у большинства граждан России. Никакой иной Родины, иного места жительства и работы у них нет. У меня тоже нет и не планирую заводить. Тем не менее мои тексты на "Репаблике" будут выходить с этой идиотской плашкой. Вам все равно, а мне неприятно и обидно. Потому что откровенная китайская заказуха про уйгуров в той же "Российской газете" выходит без всяких плашек. И у обладателей дворцов на озере Комо нет никаких плашек, хотя у них там вторая, а то и первая, Родина. Я все равно буду писать. В том числе и потому, что знаю - мне платят читатели, то есть мои соотечественники, которым интересно написанное. Кроме того, количество даже не свободных и независимых, но и просто интересных СМИ падает с катастрофической скоростью, а это будет приводить к общественной деградации и подыгрывать этому нельзя ни при каких условиях и обстоятельствах.

А вот у СМИ помимо всех моральных проблем есть жесткие организационно-финансовые. Теперь нужны юристы, бухгалтера и прочие, кто будет составлять вагон бумаг с отчетами о каждой копейке. Опять же от вашей копейки, которую вы заплатили. Ну и, кроме того, это все дорого.

Поэтому разговоры о знаке качества - крайне глупые, не участвуйте в них. Особенно с учетом того, что число иноагентов растет постоянно и после выборов ничего не прекратилось. Становиться иностранными агентами, в смысле, заложенном в закон, по сути шпионом крайне неприятно. Именно поэтому я говорю о клейме. Печально, что от этого некуда деться.