Путин запустил "бешенный принтер" VIII созыва. Какими будут первые законы Думы, чью легитимность до сих пор оспаривают оппоненты партии власти? Кто возьмет на себя роль возмутителя спокойствия в Охотном ряду: системный Геннадий Зюганов или новичок Алексей Нечаев и его "Новые люди"?

Письма из зоны. Издание "Медуза" (признанное российскими властями "СМИ-иноагентом") публикует послание Алексея Навального его сотрудникам и соратникам: "Пока точно не ясно, каким зверем мы станем. Но точно красивым. Публикуйте. Жестите. Работайте без оглядки. С террористами, захватывающими заложников, мы переговоров не ведем". Какой коридор возможностей остался у несистемной оппозиции?

Владимир Путин вновь не назвал имя Навального в интервью американскому телеканалу CNBC в рамках форума "Всемирная энергетическая неделя". "Далеко не все в тюрьме" – президент России произнес слова, которые могут стать одной из важных цитат за время его долгого пребывания во главе российского государства, наряду с "она утонула" и "мочить в сортире". Кому поставил "черные метки" Путин, отвечая на вопросы журналистки Хедли Гэмбл?

В России новые антирекорды по ковиду — более 32 тысяч заболевших и 999 умерших за сутки. Почему народ не хочет прививаться и приобретает фальшивые сертификаты? Надо ли открывать страну для зарубежных вакцин и поможет ли эта мера улучшить статистику?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Аббасом Галлямовым, поэтессой Татьяной Вольтской ("иностранный агент") и медицинским директором сети клиник "Семейный" Павлом Брандом.

Видеоверсия программы